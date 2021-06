Ilary Blasi è la rivelazione della nuova edizione de L'isola dei famosi, ha preso il posto di Alessia Marcuzzi al timone del reality ambientato in Honduras e settimana dopo settimana dà prova di grande ironia tra battute e gaffe. Anche se "a distanza", riesce sempre a essere un punto fermo nell'esperienza dei suoi naufraghi ma ad attirare le attenzioni degli spettatori è soprattutto il suo stile glamour e sensuale. Non lascia nulla al caso quando si parla di look, cura ogni particolare con attenzione, apparendo sempre fashion, provocante e alla moda tra lunghi abiti da sera, tacchi a spillo, completi trendy e accessori appariscenti. Chi veste Ilary Blasi a L'isola dei famosi? La conduttrice si è affidata a diversi stilisti e Maison, da Lia Stublla a Balmain, fino ad arrivare a Francesco Paolo Salerno, a scegliere i brand è la sua stylist Silvia Giacò: ecco tutti i vestiti, i gioielli (soprattutto orecchini) e le acconciature sfoggiate dalla presentatrice durante le dirette del lunedì e del giovedì su Canale 5.

Ilary Blasi, il vestito scelto per la finale

Il gran finale de L'isola dei famosi è arrivato e Ilary Blasi ha dato il meglio di lei in fatto di look. La conduttrice si è presentata sul palco in versione principessa ma non ha esitato a mettere in mostra l'esuberanza e la sensualità che da sempre la contraddistinguono. Ha indossato un lungo abito a sirena firmato Nervi, un modello in lamé grigio scuro con il corpetto strapless drappeggiato e una gonna aderente sui fianchi ma con un maxi strascico di tulle bianco. Per completare il tutto ha scelto dei décolleté scintillanti di Le Silla e un paio di maxi pendenti tempestati di cristalli di Bozart, mentre per quanto riguarda l'acconciatura ha optato per uno chignon in stile ballerina, ovvero basso e ordinato.

in foto: Ilary Blasi in Nervi

L'abito di Ilary Blasi per la semifinale de L'isola dei famosi

Per la semifinale de L'isola dei famosi Ilary Blasi ha osato con gli scintillii. Ha infatti indossato un lungo e sinuoso abito sui toni del marrone scuro, un modello tempestato di paillettes con spalline imbottite e maxi spacco laterale firmato Lia Stublla. Per completare il tutto ha scelto un paio orecchini di Bozart e dei décolleté ricoperti di cristalli in oro rosa di Le Silla, mentre, per quanto riguarda i capelli, li ha tenuti sciolti, lisci e con la fila laterale.

in foto: Ilary Blasi in Lia Stublla con décolleté Le Silla

Il look di Ilary Blasi per la puntata 20 dell'Isola

Nella puntata di lunedì 24 maggio 2021, Ilary Blasi sul palco dell'Isola dei famosi ha indossato un lungo abito a sirena in tessuto stretch rosso e con maxi strascico del brand Bartolotta&Martorana. Il vestito a girocollo e con maniche lunghe ha una scollatura sotto il seno all'altezza della pancia e Ilary lo abbina a un paio di Blade in pelle rouge di Casadei. Completano il look orecchini con pietre colorate di Bozart Bijoux, smalto rosso sulle unghie e capelli mossi con ricci selvaggi.

Ilary Blasi, il look della diciannovesima puntata

Ilary Blasi non smette mai di sorprendere il pubblico de L'isola dei famosi e nella puntata 19 ha osato con un look gioiello. Ha indossato un completo tempestato di cristalli di Amen con giacca ricoperta di pietre preziose, abbinata a delle culotte scintillanti che si intravedevano dal maxi spacco. Per completare il tutto ha scelto un paio di décolleté neri con il tacco a spillo di Le Silla e i soliti maxi orecchini di Bozart. Per quanto riguarda i capelli, ha detto addio ai raccolti e alle code di cavallo, preferendo tenerli sciolti e leggermente ondulati.

L'outfit di Ilary Blasi nella diciottesima puntata dell'Isola

Per la puntata 18 de L'isola dei famosi Ilary Blasi ha scelto un outfit super provocante. Si è presentata in studio con indosso un sinuoso abito color nude firmato Lia Stublla, un modello con la gonna lunga con lo strascico e il corpetto con guanti incorporati, maxi scollatura e taglio cut-out sotto al seno. Per completare il tutto ha scelto un paio di décolleté scintillanti di Le Silla e dei maxi pendenti di cristalli di Bozart. L'acconciatura? Ha detto addio ai capelli sciolti, preferendo una pony tail portata mossa.

in foto: Ilary Blasi in Lia Stublla

Il vestito scintillante di Ilary Blasi per la puntata 17

Dal rigore del total black alla sensualità dell'abito di paillettes con la schiena nuda: per la puntata 17 Ilary Blasi ha scelto un abito firmato da Alexandre Vauthier con l'allacciatura dietro al collo e un fiocco che ricadeva tra le scapole. Ma il punto forte erano gli stivali cuissard argentati, alti fino a metà coscia, con il tacco a spillo. La conduttrice ha completato il look con uno chignon basso effetto finto spettinato e i maxi orecchini Bozart.

in foto: Ilary Blasi in Alexandre Vauthier

Ilary Blasi, il look della sedicesima puntata

Per la 16esima puntata de L'isola Ilary Blasi è tornata a un look total black ma non ha rinunciato alla sensualità che da sempre la contraddistingue. Ha indossato ancora una volta un abito firmato Lia Stublla, un modello in raso nero con delle pompose maniche a sbuffo, un profondo scollo a V e un vertiginoso spacco laterale. Per completare il tutto ha scelto un paio di stivaletti silver tempestati di cristalli di Le Silla, i soliti maxi orecchini Bozart e ha poi tenuto i capelli sciolti ed extra lisci.

in foto: Ilary Blasi in Lia Stublla

Il completo in pizzo di Ilary Blasi per la puntata 15 de L'Isola dei Famosi

La conduttrice per la 15esima puntata del reality è giunta in studio con un completo bianco in macramè di Redemption, composto da top e pantaloni. La parte superiore (695 euro) è caratterizzata da motivo floreale e maniche lunghe leggermente svasate. I pantaloni (795 euro) presentano lo stesso motivo: sono a vita alta e gamba dritta con orlo smerlato, due tasche frontali e chiusura zip invisibile. Come sempre, anche stavolta la conduttrice ha completato l'outfiut con un paio di sandali Le Silla dal tacco vertiginoso: si tratta del modello Belen (546 euro) con tacco stiletto e tessuto glitter rosa cipria. Ai lobi nuovamente degli orecchini gioiello di Bozart Bijoux. Dopo le beach waves dall’effetto naturale e i capelli extra lisci la moglie di Francesco Totti ha sperimentato le onde effetto bagnato, le cosiddette delle wet waves.

L'abito di Ilary Blasi per la puntata 14 de L'isola dei famosi

Nella quattordicesima puntata del reality di Canale 5 Ilary Blasi sfoggia un lungo abito color ocra che ricorda l'oro, con drappeggi sul corpetto, in vita e sulla parte posteriore. Il modello con maxi spacco frontale, maniche lunghe e spallina strutturata lascia una spalla e la schiena nuda ed è firmato Rhea Costa, designer celebre per gli abiti da sera e per i vestiti da sposa. Dallo spacco frontale dell'abito spuntano un paio di stivali cuissardes alti fino alla coscia griffati Le Silla. Si tratta del modello Giada, che costa 3120 euro, realizzato in tessuto a rete strech con cristalli applicati, e che ricorda in tutto e per tutto un collant dalla trama larga. Completano il look per la diretta numero 14 un paio di maxi orecchini dorati del brand Bozart e un'acconciatura con capelli sciolti e morbide onde raccolte in una fila laterale.

Ilary Blasi, il vestito a L'Isola dei famosi per la puntata 13

Per la tredicesima puntata dell'Isola dei Famosi Ilary Blasi cambia stile dicendo addio ai lunghi abiti in velluto e ai modelli dai colori accesi in viola o giallo oro. Per la diretta del 29 aprile la conduttrice sceglie un abito dallo sapore dark con maxi spacco frontale e top bustier dagli inserti vedo non vedo in tulle trasparente. L'abito è firmato dal brand Nervi Milano e sul seno è decorato con una cascata di piume nere. Al vestito total black Ilary abbina un paio di décolleté Casadei, con tacco a spillo metallico e cinturino alla caviglia, e un paio di maxi orecchini pendenti del brand Bozart Bijoux.

in foto: Ilary Blasi in Nervi Milano e scarpe Casadei

Il look di Ilary Blasi nella puntata 12 de L'isola dei famosi

Per la puntata numero 12 dell'Isola dei Famosi Ilary ha detto addio agli abiti corti o scollati per indossare un modello color cipria con maxi spalline a sbuffo. Il vestito è ancora firmato Lia Stublla, designer che la conduttrice ha scelto in diverse puntate di questa edizione. Il lungo abito ha due cut laterali all'altezza dei fianchi ed è scollato sulla parte posteriore, la schiena resta infatti nuda. Per completare l'outfit dai tratti bon ton e romantici Ilary ha abbinato un paio di stivaletti più strong, in vernice nera, dalla punta stretta e dal tacco a spillo di Le Silla e con grossi orecchini pendenti di Bozart. L'hair stylist in questo caso prevede un'acconciatura con capelli raccolti in uno chignon basso.

in foto: Il look di Ilary per la dodicesima puntata dell’Isola

L'outfit di Ilary Blasi nell'undicesima puntata dell'Isola

Ilary Blasi ha puntato sull'eleganza senza tempo del tubino nero nell'undicesima puntata de L'isola dei famosi. Ha indossato un modello strapless e con un'aderentissima gonna al ginocchio firmato Judy Zhang, abbinandolo a un paio di sandali con il tacco a spillo di Casadei e ai maxi orecchini di Bozart. La vera novità è stata l'acconciatura: la conduttrice ha detto addio a raccolti, messy bun e pieghe extra lisce, preferendo delle più sbarazzine beach waves dall'effetto naturale.

in foto: Ilary Blasi in Judy Zhang

Ilary Blasi, il look della decima puntata

Nella decima puntata de L'isola dei famosi Ilary Blasi ha osato in fatto di sensualità. Ha puntato ancora una volta su un lungo abito di velluto di Lia Stublla ma questa volta declinato in una versione in blu elettrico. Il modello scelto è contraddistinto da un maxi spacco laterale, una scollatura asimmetrica dalle trasparenze audaci e degli originali guanti incorporati. Per completare il tutto la conduttrice ha scelto un paio di décolleté in tinta di Le Silla, dei maxi orecchini Bozart e uno chignon che ha messo in risalto il make-up abbinato.

in foto: Ilary Blasi in Lia Stublla

Ilary Blasi, il vestito scelto per la nona puntata

Nella nona puntata de L’Isola dei Famosi Ilary Blasi ha optato per un look dai toni più delicati rispetto alle scorse settimane. Ha infatti indossato un abito monospalla leggermente drappeggiato firmato Rhea Costa, con spalla sinistra scoperta, spalla destra imbottita, manica ampia con polsino e profondo spacco laterale. Ha inoltre detto addio a sandali e décolleté, preferendo dei maxi stivali cuissardes firmati Casadei, per la precisione un modello rosa in camoscio stretch con il riconoscibile tacco Blade in acciaio.

in foto: Ilary Blasi in Rhea Costa, stivali Casadei

Il look di Ilary Blasi nell'ottava puntata de L'Isola dei Famosi

Nell'ottava puntata Ilary ha sfidato le regole televisive, presentandosi in studio in viola (colore che di solito non viene indossato nello spettacolo per superstizione). L'abito di velluto con spacco è spalline imbottite, mentre gli accessori (orecchini Bizart Bojoue e décolleté Le Silla) sono a contrasto in blu cobalto. Così facendo, la Blasi ha seguito in modo impeccabile la mania del color block.

in foto: Ilary Blasi in Lia Stublla

Ilary Blasi, il look della settima puntata

Il tailleur sembra essere piaciuto non poco a Ilary Blasi, visto che lo ha sfoggiato anche nella puntata 7 del reality, anche se in una originale versione tempestata di pietre scintillanti nere con gonna asimmetrica e giacca crop con delle maxi spalline. A firmare il look è stato Judy Zhang. A completare il tutto, ancora una volta i maxi orecchini e le scarpe con il tacco di Casadei, declinate in un'appariscente versione in giallo fluo.

in foto: Ilary Blasi in Judy Zhang

L'outfit di Ilary Blasi nella sesta puntata dell'Isola 2021

Nella sesta puntata de L'isola il look di Ilary è davvero rivoluzionario: la conduttrice ha lasciato nell'armadio spacchi, strascichi e gonne a sirena, preferendo seguire il trend della moda mannish. Ha infatti indossato un tailleur con pantaloni e giacca over di Genny, aggiungendo un dettaglio iper femminile con dei vertiginosi tacchi a spillo di Casadei. Gli orecchini di Bozart Bijoux questa volta sono a forma di margherita e sono stati messi in risalto con una coda di cavallo alta e tiratissima.

in foto: Ilary Blasi in Genny

Ilary Blasi, il vestito scelto per la quinta puntata

Anche nella puntata 5 Ilary Blasi ha indossato un look firmato Lia Stublla, per la precisione un lungo vestito con spacco laterale e scollo irregolare sui toni del vinaccia. È rimasta fedele ai maxi orecchini di Bozart Bojoux e ai capelli sciolti (questa volta portati extra lisci) e ha aggiunto un tocco appariscente e originale all'outfit con delle esuberanti scarpe animalier, per la precisione i décolleté multicolor con stampa leopardata in nero di Casadei.

in foto: Ilary Blasi in Lia Stublla, scarpe Casadei

Ilary Blasi, il look della quarta puntata

Per la puntata 4 de L'isola dei famosi Ilary Blasi ha scelto l'esuberanza di Balmain con un completo fasciante in total black con pencil skirt e crop top in maglia, entrambi decorati con dei grossi bottoni gold. La vera "chicca" dell'outfit sono stati i sandali gioiello di Casadei, un modello con una cavigliera tempestata di cristalli scintillanti. Come ha tenuto i capelli? Sciolti, leggermente ondulati e con la fila laterale.

in foto: Ilary Blasi in Balmain

Il look di Ilary Blasi nella terza puntata de L'Isola dei Famosi

Per la terza puntata Ilary Blasi si è rivolta ancora una volta al brand Lia Stublla, sfoggiando un lungo abito da sera color senape, un modello sempre accollato e con le spalline imbottite ma con un profondo spacco laterale che ha lasciato la gamba in mostra. Ha poi seguito il trend delle scarpe in pvc indossando un paio di décolleté con tacco e tallone gold di Le Silla, mentre in fatto di capelli è tornata a un raffinato raccolto. Il dettaglio a cui non è riuscita proprio a rinunciare? Gli orecchini grossi e appariscenti firmati sempre da Bozart Bijoux.

in foto: Ilary Blasi in Lia Stublla

L'outfit di Ilary Blasi nella seconda puntata dell'Isola 2021

Per la seconda puntata Ilary Blasi ha cambiato stile, scegliendo un look e una pettinatura opposte rispetto al primo appuntamento col programma. Sebbene non abbia rinunciato ai fianchi nudi, ha detto temporaneamente addio alle gonne lunghe, preferendo un completo rosso fuoco con pantaloni larghi e crop top incrociato sul collo. A firmare l'outfit "infuocato" è stato Francesco Paolo Salerno. La conduttrice ha poi tenuto i capelli sciolti e leggermente mossi, tirandoli dietro l'orecchio da un lato, così da mettere in risalto i nuovi maxi orecchini di Bozart Bijoux.

in foto: Ilary Blasi in Francesco Paolo Salerno

Ilary Blasi, il vestito scelto per la prima puntata

Il debutto a L'isola dei famosi di Ilary Blasi è stato in total black: la conduttrice si è presentata sul palco con indosso un lungo abito di velluto di Lia Stublla, un sinuoso modello a sirena con le maniche lunghe e il collo alto ma con dei tagli cut-out sul busto che hanno lasciato i fianchu nudi. Per completare il tutto ha scelto un paio di maxi orecchini decorati con dei cristalli scintillanti di Bozart Bijoux e dei décolleté a contrasto in fucsia fluo di Le Silla. Per quanto riguarda l'acconciatura, ha tenuto i capelli legati in uno chignon, mettendo così in risalto il make-up e i lineamenti perfetti del viso.