Lunedì 15 marzo è partita la nuova edizione de L'Isola dei Famosi, il reality di Canale 5 ambientato in Honduras che vede alcuni personaggi più o meno noti del mondo dello spettacolo trasformarsi in naufraghi per qualche settimana. Al di là dei protagonisti che sono volati nei Caraibi e della coppia inedita di opinionisti Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi (ai quali si aggiungerà presto anche Elettra Lamborghini), tra le novità di quest'anno c'è anche la presentatrice Ilary Blasi, che per la prima volta ha preso il posto della padrona di casa "storica" Alessia Marcuzzi. Per il debutto in questa nuova veste la moglie di Totti non poteva che dare il meglio di lei in fatto di look: si è presentata sul palco in un lungo abito da sera total black e non ha rinunciato ai dettagli sensuali che hanno esaltato la sua forma fisica da urlo.

L'abito nero cut-out di Ilary Blasi

Dopo aver dato qualche piccola anteprima degli outfit che avrebbe sfoggiato al reality, spaziando tra gonne a matita dorate e pantaloni a maxi zampa d'elefante, Ilary Blasi ha finalmente fatto il suo debutto sul palco dell'Isola, lasciando i fan senza parole con la sua sensualità. Si è presentata in diretta in total black con un abito da sera di velluto firmato Lia Stubbla. Si tratta di un sinuoso modello a sirena con una gonna aderente dal lungo strascico e il corpetto a collo alto con le maniche lunghe e le spalline imbottite e a punta. Ad aggiungere un tocco provocante sono però i tagli cut-out sul busto, che viene fasciato da alcune micro stringhe incrociate che lasciano nudi fianchi e addominali.

in foto: L’abito Lia Stubbla

Ilary Blasi con i maxi orecchini di cristalli

Nel look di Ilary Blasi non potevano mancare i dettagli appariscenti, dalle scarpe ai gioielli. La conduttrice ha completato l'outfit con dei décolleté con il tacco a spillo in rosso fragola di Casadei, anche se il vestito era così lungo da coprirli quasi totalmente. La vera "chicca", però, sono stati gli orecchini firmati Bozart Bijoux, per la precisione dei grossi pendenti tempestati di cristalli che sono riusciti ad aggiungere un tocco scintillante al total black. Per quanto riguarda i capelli, la moglie di Totti ha detto addio alle parrucche del GF Vip (come aveva già preannunciato a Verissimo), puntando tutto su un sofisticato chignon basso portato con la fila laterale che ha messo in risalto i lineamenti del viso. Insomma, a quanto pare Ilary non ha deluso le aspettative dei fan: la sua Isola sarà all'insegna della sensualità e dell'esuberanza.