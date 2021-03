Ieri sera è andata in onda una nuova puntata dell'Isola dei Famosi, il reality condotto da Ilary Blasi. La conduttrice puntata dopo puntata si è fatta amare per la sua simpatia e per la sua schiettezza, e anche per le sue piccole gaffe. Ma sono soprattutto i suoi look ad aver attirato l'attenzione del pubblico: abiti diversi, ma tutti con un dettaglio in comune, quello della pancia scoperta. Dopo il look total black della prima puntata, l'abito senape con un incrocio laterale indossato lunedì 22 marzo, per questa nuova puntata la moglie di Francesco Totti ha scelto un completo in maglia scintillante griffatissimo con un crop top che lascia scoperto il busto.

Il crop top di Ilary Blasi

La conduttrice torna al total black dopo aver sfoggiato abiti dalle tinte accese come il senape e il rosso fuoco. I primi abiti erano di stilisti più di nicchia e meno noti, mentre nella puntata di giovedì ha deciso di dare una svolta sfoggiando un completo firmato Balmain in maglia nera scintillante. Ha abbinato il crop top con bottoni dorati alla gonna a matita lunga e a vita alta, come vuole la moda della stagione: il tessuto leggermente elastico faceva cadere perfettamente l'abito.

Online i due pezzi vengono venduti rispettivamente a 490 euro e 990 euro. Il look era completato dai sandali gioiello firmati Casadei. Il modello con le pietre intorno alla caviglia e il cinturino dorato costa 995 euro. Escludendo accessori e gioielli, in totale quindi Ilary indossava un outfit da 2.475 euro. Anche per l'acconciatura ha deciso di cambiare: niente più chignon tiratissimi alla Eva Kant, ma morbide onde che le accarezzavano le spalle. Bellissima e scintillante come sempre.