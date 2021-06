L’isola dei famosi è arrivata al termine: ieri sera, lunedì 7 giugno, è andato in onda il gran finale e a trionfare è stato Awed. Lo YouTuber era sbarcato in Honduras durante la prima puntata e nel corso della sua esperienza è riuscito a superare indenne sfide e nomination, non lasciandosi prendere dal panico neppure di fronte al dimagrimento drastico (ha perso infatti più di 15 chili dall'inizio del reality a oggi). Al di là dei naufraghi che si sono sfidati al televoto, la vera protagonista del programma è stata Ilary Blasi, la conduttrice che ha saputo guidare i concorrenti "a distanza" con estrema ironia. Settimana dopo settimana ha dimostrato inoltre di essere un'icona fashion e per l'ultima puntata ha dato il meglio di lei in fatto di stile, trasformandosi in una principessa sensuale ed esuberante.

Il vestito a sirena di Ilary Blasi

Ilary Blasi ha reso la sensualità e l'esuberanza i suoi "marchi di fabbrica", fin dal debutto sul palcoscenico de L'isola dei famosi ha infatti spopolato con i suoi look glamour dai dettagli iper provocanti, dall'abito nero che lasciava i fianchi scoperti ai completi di pizzo bianco, fino ad arrivare alle maxi scollature che mettevano in risalto il décolleté da urlo. Per la finale del reality non poteva che dare il meglio di lei, presentandosi in diretta in versione principessa. Ha indossato un lungo abito a sirena della collezione Fall/Winter 2020 di Nervi, un modello in lamé grigio scuro con il corpetto strapless drappeggiato e una sontuosa gonna aderente sui fianchi ma con un maxi strascico di tulle bianco.

in foto: L’abito Nervi

Ilary Blasi, finale de L'isola con chignon e scarpe di lusso

Per completare il tutto Ilary ha puntato su degli accessori super scintillanti: ha infatti abbinato scarpe e gioielli, entrambi tempestati di cristalli. I décolleté indossati dalla conduttrice sono i Divina 120 MM di Le Silla, sono silver, hanno il tacco a spillo e sul sito ufficiale del brand vengono venduti a 1.365 euro. Sono stati però gli orecchini i veri protagonisti del look: si tratta di un paio di maxi pendenti dalla forma irregolare di Bozart, hanno un grosso cristallo sul lobo e dei fili di pietre brillanti che arrivano fino alle spalle e difficilmente sarebbero potuti passare inosservati. Per quanto riguarda l'acconciatura, la Blasi ha detto addio alle pieghe sciolte ed extra lisce, preferendo un più raffinato ballerina bun che ha aggiunto un tocco ancora più principesco al suo stile.