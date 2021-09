Lila Moss sfila col dispositivo per il diabete sul fianco e porta in passerella la normalità Kate Moss e sua figlia Lila Moss hanno sfilato una di fianco all’altra per lo show Versace by Fendi, che ha chiuso la Milano Fashion Week. Non era la prima volta insieme, ma era la prima volta che la 19enne portava in passerella il dispositivo per il diabete, che le permette di tenere sotto controllo la glicemia.

Lila Moss allo show Versace by Fendi

Kate Moss e la figlia Lila hanno sfilato nuovamente una accanto all'altra, in occasione della Milano Fashion Week. Il grande evento che le ha viste sul catwalk insieme è stato la sfilata di Versace per Fendi, show di chiusura della kermesse. Erano presenti tantissime altre star, tra cui Naomi Campbell e Gigi Hadid, ma mamma e figlia sono state capaci di catalizzare l'attenzione. Qualcuno ha notato anche un dettaglio particolare, una specie di cerotto che la 19enne portava sul fianco. In realtà era un sensore adesivo per la glicemia: il POD contiene la quantità giusta di insulina per il paziente, che viene rilasciata senza il bisogno di tubicini esterni.

Lila Moss, modella come mamma Kate

Lila Moss ha seguito le orme materne nella moda ed è attiva nel settore già da alcuni anni. La 19enne è figlia della modella e dell'editore Jefferson Hack, che si sono separati quando lei aveva 13 anni. La passione per il la passerella è emersa molto presto: da ragazzina è finita in copertina su Vogue con uno scatto che già metteva in luce l'incredibile somiglianza con sua mamma, poi è stata la volta di altri servizi fotografici e delle prime sfilate alla Paris Fashion Week, tra cui quella di Fendi (dove aveva sfilato per la prima volta con Kete Moss) e prima ancora quella di Miu Miu. Ha anche preso parte alla campagna beauty di Marc Jacobs. Insomma, una carriera tutta in ascesa.

Lila Moss allo show Versace by Fendi

Lila Moss sfila alla Milano Fashion Week

La 19enne convive con il diabete mellito di tipo 1 e già in altre occasioni aveva mostrato, attaccato al braccio, il dispositivo medico che le serve per tenere sotto controllo la glicemia. Alla sfilata di Versace per Fendi si notava sul fianco sinistro, sembrava un cerotto. Il suo gesto, sfilare in passerella sotto gli sguardi di tutti con un dettaglio apparentemente insolito per quel contesto, ha sicuramente acceso il faro su questa problematica, ma soprattutto ha normalizzato questa condizione cronica di cui forse si parla poco, sdoganando l'idea di perfezione che solitamente viene accostata al mondo delle passerelle. Lei porta avanti una vita normalissima, con le giuste accortezze, che però non le impediscono di lavorare.

"L'evoluzione tecnologica per la gestione del diabete ha fatto moltissimi passi avanti segnando un cambiamento epocale. Non a caso utilizziamo il termine ‘indossare il device', proprio come ha fatto la modella sulle passerelle in modo così elegante. Lo ha fatto sfruttando le peculiarità di questo POD che le evita numerose iniezioni al giorno di insulina, il farmaco salvavita per chi ha il diabete mellito di tipo 1" ha spiegato Dario Iafusco, Responsabile del Centro Regionale di Diabetologia Pediatrica G. Stoppoloni, Azienda Universitaria della Campania Luigi Vanvitelli. Su Instagram, condividendo alcuni scatti del grande momento e del backstage, Lila Moss si è detta grata e onorata di aver preso parte allo show, a cui certamente ne seguiranno presto altri. Sentiremo parlare di lei ancora per molto.