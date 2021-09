Versace e Fendi insieme: la sfilata a sorpresa chiude (col botto) la Milano Fashion Week Per mesi il progetto è stato tenuto segreto e svelato solo domenica sera, con un secret party pieno di ospiti vip. Gli stilisti Kim Jones e Donatella Versace si scambiano i ruoli, reinterpretando l’uno i simboli dell’altro in due capsule collection già ribattezzate “Fendace”. In passerella un cast stellare, da Gigi Hadid e Naomi Campbell.

A cura di Beatrice Manca

Fendi by Versace

La Milano Fashion Week si avvia alla sua conclusione, ma non prima di aver fatto i fuochi d'artificio: a sorpresa è stata presentata una doppia capsule collection "Fendi by Versace, Versace by Fendi" in cui gli stilisti Kim Jones e Donatella Versace si scambiano i ruoli, reinterpretando l'uno i simboli dell'altro. Le due collezioni sono state presentate con una sfilata evento: Kate Moss e la figlia Lila Grace, Amber Valletta, Gigi Hadid, Vittoria Ceretti, Mariacarla Boscono e Emily Ratajkowski. Chiude la regina delle top model, Naomi Campbell. Al secret party a casa di Donatella Versace erano stati invitati gli amici vip delle due case di moda: da Chiara Ferragni a Fedez, Elizabeth Hurley con il figlio Damian e Niall Horan.

La sfilata Fendi by Versace e Versace by Fendi

I rumors circolavano già da tempo, ma mai confermati: la sfilata "Fendace", crasi tra Fendi e Versace, è stata la chiusura esplosiva e inaspettata della Milano Fashion Week Primavera/Estate 2022. Non sono i primi brand nel mondo della moda a unire le forze: solo pochi mesi fa Gucci e Balenciaga, due colossi del marchio Kering, avevano dato vita a un'operazione creativa di hackeraggio. Alessandro Michele aveva impresso il suo tocco nella sfilata Balenciaga, e Demna Gvasalia in quella di Gucci Aria. Il risultato? Capi da collezione con il logo Balenciaga che campeggia su giacche e borse con la stampa Gucci. Quella di Versace e Fendi invece è stata un'operazione di "Swap", come l'hanno definita i due creativi, di scambio: l'uno ha studiato gli archivi dell'altro e ne ha rielaborato l'identità.

Fendi by Versace

Due sfilate distinte e intrecciate: il logo Fendi campeggia sugli abiti scintillanti in mesh, mentre le stampe foulard con la Medusa e con la Greca ricoprono body, bomber, soprabiti e bermuda dal classico taglio Fendi. I due stilisti hanno raccontato che tutto è nato dalla loro amicizia: ne hanno parlato una sera a cena e volevano celebrare il rapporto di stima reciproca. Ma nella cultura dell'hype un'operazione del genere è oro: pezzi da collezione, lanciati con la miglior campagna stampa possibile (cioé in gran segreto) subito diventati virali. La sfilata – spettacolare di per sé – ha coinvolto un cast stellare: Kate Moss con la figlia Lila Grace, Emily Ratajkowski, tornata a sfilare a Milano da mamma, Gigi Hadid e in chiusura Naomi Campbell, che a 51 è ancora la regina delle passerelle e Donatella Versace ha voluto anche per la sua sfilata Primavera/Estate 2022.

Fendi by Versace, Versace by Fendi

Il secret party di Donatella Versace

Per sei mesi i due stilisti hanno lavorato in gran segreto. Solo un misterioso invito recapitato ai partecipanti aveva fatto mettere in allerta il fashion system: "Unitevi a me per un'esperienza creativa intima", diceva Donatella Versace. I secret party – eventi di cui non si conosce il luogo, né la data – fanno parte di quella strategia dell'hype che tanto piace alla moda: sollevare aspettativa e curiosità, senza svelare troppo, alimentando magia e mistero. In prima fila c'erano tutti gli amici vip della Maison: da Chiara Ferragni e Fedez a Cole Sprouse, da Dua Lipa a Demi Moore, da Winnie Harlow a Luca Guadagnino. La Fashion Week si conclude ufficialmente oggi, ma Donatella Versace e Kim Jones hanno decisamente segnato il gran finale con un evento che sarà ricordato come il culmine della Milano Fashion Week 2021.