La sfilata di Prada alla Milano Fashion Week P/E 2022: una nuova idea di seduzione C’è tutto il rigore di Prada in questa collezione, che procede per sottrazioni precise. Strascichi, pizzo, corsetti e scollature: i capi che in passato erano nati per imbrigliare i corpi e compiacere lo sguardo maschile ora vengono ripensati in una chiave completamente opposta da Miuccia Prada e Raf Simons.

A cura di Beatrice Manca

L'arte della seduzione rivista e corretta secondo Prada. Nel quarto giorno della Milano Fashion Week Miuccia Prada e Raf Simons hanno presentato la loro collezione donna per la Primavera/Estate 2022, in contemporanea a Milano e a Shangai. La collezione è in perfetto equilibrio tra sensualità e rigore: abiti bon ton (ma sbottonati sulla schiena) pullover colorati (con la forma del seno ricamata) e gonne con lo strascico, ma in versione mini che più mini non si può.

La collezione Primavera/Estate 2022 di Prada

C'è tutto il minimalismo di Prada in questa collezione, che procede per sottrazioni precise: la camicia da collegiale, abbottonata sotto al mento, si porta con micro shorts o minigonne. Il bomber e la giacca in pelle si portano aperti, senza nulla sotto. Il pezzo forte della collezione è l'abito castigato al polpaccio, che però rivela una scollatura vertiginosa sulla schiena. Simbolo di una sensualità da scoprire poco a poco, silenziosa e consapevole.

Prada, sfilata P/E 2022

I capi che in passato erano nati per imbrigliare i corpi delle donne dietro a un'idea di seduzione nata per compiacere lo sguardo maschile ora vengono ripensati in una chiave completamente opposta. Le gonne con lo strascico, ad esempio, sono ridotte a nastri di seta: l'idea, "l'essenza" ultima dello strascico. Così i corsetti: non più bustier soffocanti, ma lacci che si intrecciano morbidamente su top e cardigan.

Prada, sfilata Primavera/Estate 2022

Le modelle (così esili da aver attirato molte critiche da parte del pubblico) avanzano sicure e misteriose su kitten heels e sabot a punta. Al classico black&white si alternano esplosioni di colore: abiti in pizzo rosso o giallo lime, minigonne rosa o arancio brillante. Quella di Prada è una nuova sensualità, meno esibita (ma più intrigante) da scoprire a poco a poco. L'antica arte della seduzione incontra donne nuove, consapevoli e indipendenti, e assume forme inedite (ma molto chic!).