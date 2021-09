Kate e Lila Moss sfilano insieme per la prima volta: mamma e figlia incantano allo show Versace by Fendi Ieri sera si è tenuta a sorpresa la sfilata di Versace per Fendi, evento che ha chiuso la Milano Fashion Week, e la passerella è stata invasa dalle star. Ad attirare le attenzioni del pubblico è stata la coppia Kate e Lila Moss: mamma e figlia hanno sfilato per la prima volta insieme, incantando tutti con il loro fascino.

A cura di Valeria Paglionico

È appena terminata la Milano Fashion Week, evento tornato a tenersi in presenza dopo oltre un anno di pandemia, e le Maison che hanno presentato le loro collezioni per la Primavera/Estate 2022 sono state moltissime. A chiudere la manifestazione c'è stata una sfilata speciale, quella di Versace per Fendi, tenutasi domenica sera a sorpresa dopo che già nei giorni scorsi entrambe le griffe avevano lanciato le loro nuove linee singolarmente. Il front-row è stato letteralmente invaso dalle star ma la cosa particolare è che anche in passerella c'erano diversi volti noti, da Naomi Campbell a Gigi Hadid.

Mamma e figlia sfilano per Versace by Fendi

Ad attirare le attenzioni del pubblico è stata una coppia "inedita", quella formata da Kate Moss e dalla figlia Lila, che per la prima volta hanno calcato il catwalk fianco a fianco. È ormai risaputo che la generazione dei "figli di" abbia conquistato il mondo dello spettacolo ma fino ad ora non era mai capitato che una coppia "famosa" di mamma e figlia sfilasse fianco a fianco.

Kate Moss sfila per Versace per Fendi

Le cose sono cambiate in occasione della sfilata Versace per Fendi, dove la passerella è stata calcata dalle donne di casa Moss, ovvero l'iconica Kate e sua figlia Lilla. Quest'ultima (che da poco ha compiuto 18 anni) ha dimostrato di avere talento da vendere e di voler seguire a tutti i costi le orme della mamma.

I look di Kate e Lila Moss in passerella

In occasione di un appuntamento tanto importante potevano mai mancare dei look glamour? Assolutamente no. Kate e Lila sono diventate muse di Donatella Versace sfoggiando due look iconici decorati con la stampa barocca e la chiave greca simbolo della Maison.

Lila Moss sfila per Versace per Fendi

La mamma ha indossato un tubino nero con un taglio cut-out sulla scollatura, lo ha abbinato una maxi mantella nera e oro, la seconda ha preferito un costume sgambato e una giacca crop dai dettagli preziosi. Sguardo fiero, incredibile falcata e fascino irresistibile: Kate e Lila Moss hanno incantato tutti con la loro bellezza e con il loro stie.