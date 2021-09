Milano Fashion Week 2021: le tendenze make up dalle passerelle Primavera/Estate 22 Labbra lucide e colori intensi per gli occhi, ma anche illuminanti che rendono radiosa la pelle e ciglia in primo piano: le tendenze beauty della Milano Fashion Week per la prossima Primavera/Estate 2022 rendono protagonista un make up minimal con qualche accenno di colore su occhi e labbra. Ecco le foto dei look più belli visti in passerella.

A cura di Federica Ambrogio

A Milano torna la Fashion Week in presenza: dopo edizioni digital e con restrizioni dovute alla pandemia, dal 21 al 27 Settembre ospita le nuove collezioni della primavera estate 2022. Il calendario della settimana della moda è ricco di eventi da non perdere tra passerelle di grandi stilisti come Max Mara, Etro, Alberta Ferretti e Fendi, party ed eventi. Sulle passerelle della Milano Fashion Week non abbiamo visto sfilare soltanto outfit e accessori per la prossima bella stagione, ma si sono anche delineate le tendenze beauty. Per quanto riguarda il make up la primavera renderà protagonisti i look freschi e leggeri, con un ritorno alle labbra lucide e glossy, all'incarnato radioso e ciglia come non vedevamo da tempo. Ecco le foto dei beauty look più belli visti sulle passerelle milanesi.

Le labbra della primavera sono lucide

Per la bella stagione ritorna la luminosità sulle labbra: con l'arrivo della primavera si abbandoneranno quasi totalmente i rossetti opachi in favore di texture più lucide e glossy, sia nella versione trasparente per dare soltanto un tocco di luce alle labbra che in quella colorata per creare un make up dall'effetto vinilico, proprio come abbiamo visto sulla passerella di Fendi.

Le labbra glossy sulla passerella di Fendi alla Milano Fashion Week PE 2022

Focus sulle ciglia inferiori

Se fino ad oggi avete messo il mascara solo sulle ciglia superiori sappiate che il trucco della primavera avrà una svolta retrò, con un tocco di anni '60 ispirato ai look di Twiggy. Tornano in primo piano le ciglia inferiori, colorate con tanto mascara e separate in ciuffetti, come abbiamo visto sulla passerella di Alberta Ferretti e di N.21. L'effetto si può creare applicando anche le apposite ciglia finte per la rima ciliare inferiore.

Alberta Ferretti e N.21 alla Milano Fashion Week: ciglia inferiori in primo piano

La pelle radiosa per la primavera 2022

Un altro grande must per la prossima primavera sarà una pelle estremamente radiosa. L'incarnato visto in passerella è fresco e reso luminoso da illuminanti liquidi e cremosi che creano un effetto glow, delicato e soft come quello visto sulla passerella di Max Mara e N. 21 oppure più intensi e marcati come quelli proposti in sfilata da Jil Sander e Roberto Cavalli.

Gli incarnati radiosi alla Milano Fashion Week: Jil Sander e Max Mara

Make up a tutto colore per la primavera

Non è primavera senza colori: la prossima bella stagione vestirà gli occhi con toni eccentrici ed audaci, come quelli proposti in passerella da Boss. Protagonisti arancione e verde fluo utilizzati come eye liner per definire lo sguardo o come ombretti per dare un tocco di colore frizzante all'angolo interno oppure sulla palpebra mobile. Drome invece, porta in passerella un look con focus sulle labbra utilizzando colori scuri e profondi come il bordeaux e il vinaccia, con un tocco di luce al centro.