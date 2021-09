Miriam Leone alla Milano Fashion Week: la sfilata di Tod’s è il primo evento dopo il matrimonio Sabato 18 settembre Miriam Leone ha detto sì a Paolo Carullo. A distanza di una settimana dalle nozze l’attrice (incoronata più bella d’Italia nel 2008) ha preso parte alla sfilata di Tod’s, alla Milano Fashion Week.

A cura di Giusy Dente

Miriam Leone, Instagram @mirimeo

Milano è nel pieno della Fashion Week: finalmente, dopo mesi di stop dovuti alla pandemia, mesi in cui non si è potuto assistere in presenza a sfilate ed eventi mondani, si è tornati agli show in presenza. In prima fila alla sfilata di Tod's (che si è tenuta al Pac in via Palestro) c'era anche Miriam Leone. Per l'attrice, incoronata Miss Italia nel 2008, è stata la prima uscita ufficiale dopo le nozze.

Miriam Leone raggiante dopo il matrimonio

Sabato 18 settembre Miriam Leone ha detto sì a Paolo Carullo: il matrimonio è stato celebrato nel Santuario di Santa Maria la Nova di Scicli, poi tutti gli invitati si sono spostati per la festa al Castello di Donnafugata. La sposa, nel pieno della sua bellezza, ha scelto tre abiti Dior, creazioni diverse tra di loro ma che hanno incarnato perfettamente lo stile della 36enne. L'ex Miss Italia ha voluto personalizzare molto i look, mettendoci del suo, affinché potesse raccontare anche qualcosa di sé. Difatti gli outfit nascondevano alcuni dettagli significativi: nel velo, nell'acconciatura e negli abiti stessi c'erano dei simboli di buon auspicio da lei scelti. L'attrice è una donna che ha fatto della semplicità e dell'eleganza delle icone di riconoscibilità: mai volgare, mai eccessiva, mai sopra le righe, ma non per questo incapace di esporsi. Proprio di recenti, anzi, ha lanciato un messaggio body positive, invitando le persone ad accettarsi, senza idealizzare il prossimo e senza elevare a unici possibili certi standard di perfezione, malsani e irraggiungibili.

Miriam Leone (Photo by Pietro S. D’Aprano/Getty Images)

Miriam Leone alla sfilata di Tod's

Miriam Leone era presenta alla sfilata di Tod's, a cui ha preso parte indossando dei capi molto raffinati nella loro semplicità: outfit firmato da Walter Chiapponi, direttore creativo della Maison. Gonna in pelle nera a portafoglio (della nuova collezione, 1900 euro), camicetta con bottoncini sul davanti, mocassini col tacco e cappotto in maglia. Immancabile per completare il tutto la borsa del brand: la Timeless Mini in pelle scamosciata blu (nuova collezione, 1700 euro). Una vera regina di stile insomma, che infatti ha catturato su di sé le attenzione di fotografi e curiosi.

