Il matrimonio di Miriam Leone: tre abiti in pizzo e con maxi scollatura per la sposa Miriam Leone e Paolo Carullo si sono sposati in Sicilia lo scorso sabato: per il matrimonio la sposa ha scelto tre diversi look bianchi firmati Dior. Dopo la cerimonia religiosa a Scicli la coppia ha festeggiato con un sontuoso ricevimento alla tenuta di Donnafugata, dove la sposa ha alternato due abiti molto diversi, romantici e chic.

A cura di Beatrice Manca

Non uno, non due, ma ben tre abiti da sposa: Miriam Leone sabato scorso ha sposato l'imprenditore Paolo Carullo in Sicilia, terra di origine di entrambi. L'attrice aveva già incantato gli invitati con l'eleganza del vestito da sposa – una creazione Dior in pizzo con velo ricamato – ma dopo il matrimonio si è cambiata d'abito, sfoggiando altri due abiti bianchi: uno romantico in pizzo, con il corpetto a cuore, un altro più morbido e sensuale, con scollatura profonda e una cappa leggerissima sulle spalle.

Il secondo abito da sposa di Miriam Leone

Anche se la notizia delle nozze è rimasto top secret per mesi, nel fatidico giorno l'attrice Miriam Leone non è riuscita a contenere la sua felicità e ha condiviso lei stessa le foto dell'abito da sposa che ha indossato per la cerimonia religiosa celebrata a Scicli.

l’abito da sposa di Miriam Leone per la cerimonia religiosa

Dopo lo scambio degli anelli la coppia ha festeggiato con amici e parenti al Castello di Donnafugata. Per il ricevimento la sposa si è cambiata d'abito e ha indossato un'altra creazione di Dior: un abito in pizzo – che richiamava la linea romantica del primo abito – con scollatura a cuore, questa volta senza maniche.

Miriam Leone con il secondo abito da sposa, Dior

Il terzo abito per il ricevimento

Sbirciando le storie di Instagram degli invitati e di Claudia Scutti, la stylist di Miriam Leone, possiamo vedere anche il terzo abito scelto per il ricevimento, che è proseguito tutta la notte. Il terzo abito sfoggiato dalla sposa cambiava completamente stile rispetto agli altri due: questa volta l'abito non era in pizzo, ma in un tessuto leggero e impalpabile, che ondeggiava a ogni suo passo.

l’abito per il ricevimento di nozze di Miriam Leone

Il terzo abito aveva anche una linea diversa, più sinuosa, con maxi scollatura e una cappa sulle spalle. Miriam Leone è sempre elegante, ma nel giorno del suo matrimonio era raggiante: e il sorriso commosso per il sì a Paolo Carullo la rendeva ancora più bella.