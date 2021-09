Miriam Leone ha detto sì a Paolo Carullo: la sposa ha scelto l’abito di pizzo con maxi velo Miriam Leone e Paolo Carullo si sono sposati. L’attrice, incoronata più bella d’Italia nel 2008, ha scelto un elegantissimo e romantico abito in pizzo con lungo velo.

A cura di Giusy Dente

Miriam Leone in abito da sposa, Instagram @mirimeo

Da persona estremamente riservata e intenzionata a proteggere la propria privacy, Miriam Leone ha rivelato solo pochi giorni fa l'avvicinarsi del suo matrimonio col compagno Paolo Carullo. L'attrice, incoronata Miss Italia nel 2008, ha pronunciato il fatidico sì dopo circa due anni di fidanzamento con l'imprenditore e manager, siciliano come lei. La loro relazione non è mai stata oggetto di gossip e le foto insieme sono sempre state molto rare, proprio perché intenzionati a lasciare la loro sfera privata il più possibile lontano dal clamore mediatico. Le nozze sono state celebrate presso il Santuario di Santa Maria La Nova di Scicli (in provincia di Ragusa).

Miriam Leone in abito da sposa

In occasione del fatidico giorno la 36enne ha voluto condividere la gioia con fan e follower, ringraziandoli anche per essere sempre stati accanto a lei con discrezione, ma facendole sentire il loro affetto. Ha pubblicato prima uno scatto dei preparativi, durante la fase trucco: addosso un leggero abito sottoveste bianco. Poi è stata la volta della foto che tutti aspettavano: quella con l'abito da sposa.

Instagram Story @ilovescicli

Miriam Leone ha scelto un abito in pizzo: nella foto condivisa sul suo profilo è in primo piano e si vede perfettamente il velo ricamato con piccole decorazioni floreali, attraverso cui spiccano i penetranti occhi verdi. I presenti, amici o semplici curiosi accorsi sul luogo dell'evento, stanno condividendo in rete le loro istantantanee, dal momento dell'ingresso in Chiesa a quello dei festeggiamenti all'uscita. L'attrice era raggiante nel suo candido vestito con maniche lunghe trasparenti, corpetto con scollatura a cuore, ampia gonna e maxi velo. Miriam Leone ha optato per qualcosa di estremamente raffinato ed elegante, che ha accentuato ancora di più la sua bellezza e la sua innata classe, che non hanno bisogno di essere ostentate con esagerazione.