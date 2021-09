Valentina Ferragni alle sfilate milanesi: il look monocromo con calze logate è il must dell’autunno Valentina Ferragni è tra le star che hanno preso parte alla prima giornata della Milano Fashion Week. Insieme alla sorella Chiara ha seguito la sfilata di Fendi e per l’occasione ha sfoggiato un look monocromatico con le calze logate da imitare assolutamente in autunno.

È partita ieri la Milano Fashion Week dedicata alla stagione Primavera/Estate 2022 e fin dalle prime sfilate ha trionfato l'eleganza e il glamour. Dopo un anno e mezzo di pandemia gli show sono tornati in presenza e, sebbene ci siano stati un po' di inconvenienti tra folla e traffico impazzito, è stato emozionante rivedere il front-row gremito di ospiti. Valentina Ferragni non si è voluta perdere l'evento e ha preso parte alla sfilata P/E 2022 di Fendi, non perdendo occasione per documentare tutto sui social. Se la sorella Chiara ha puntato tutto su un minidress abbinato a degli audaci stivali pitonati, la piccola di casa Ferragni ha preferito un look monocromatico con le calze logate.

Il look di Valentina Ferragni alla sfilata Fendi

Valentina Ferragni è tra le fashion influencer più seguite del nostro paese e, in occasione del ritorno alle sfilate milanesi, ha dato il meglio di lei in fatto di stile. Ha puntato su un look monocromatico color cammello firmato Fendi (tutti i capi fanno parte della collezione Autunno/Inverno 2021-22 della Maison). La sorella di Chiara ha abbinato un paio di shorts a vita altissima a una t-shirt a costine con maniche lunghe e collo alto, portandola senza reggiseno. Per completare il tutto ha scelto degli stivali di pelle in tinta, dei gioielli in oro decorati con l'iconica doppia F e una piega leggermente ondulata. La vera chicca? Le calze logate coordinate all'outfit.

Valentina Ferragni in Fendi

Le calze in tinta sono il must-have dell'autunno 2021

Dimenticate le calze coprenti e i modelli velati in nero (da sempre considerati un vero e proprio passe-partout): per essere più glamour che mai durante l'autunno 2021 bisognerà abbinare il colore dei collant all'outfit come proposto da Valentina Ferragni alle sfilate milanesi. La sorella di Chiara ha infatti sfoggiato un paio di calze sui toni del marrone-beige, per la precisione un modello velato e decorato con il logo di Fendi, coordinato con il resto del look. A dispetto di quanto si potrebbe pensare, non è stata la prima a proporre il trend, lo aveva già fatto Mariacarla Boscono a Venezia 78, sul cui red carpet si era presentata con dei collant bordeaux abbinati all'abito. In quante prenderanno spunto dalle due celebrities durante le prime serate fresche della nuova stagione?