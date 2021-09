Milano Fashion Week P/E 2022: Fendi celebra la femminilità senza tempo La Settimana della moda entra nel vivo con le sfilate: tra i protagonisti della giornata di mercoledì c’è sicuramente Fendi, che ha presentato la collezione estiva disegnata da Kim Jones. La donna immaginata da Fendi si muove sicura tra abiti-fazzoletto scivolati e leggeri, o in eleganti tailleur dai colori pastello, portati con la lingerie a vista.

A cura di Beatrice Manca

La Settimana della Moda di Milano è entrata nel vivo: dopo gli eventi inaugurali, mercoledì 22 settembre sono iniziate le sfilate, questa volta prevalentemente in presenza come prima della pandemia. Tra i protagonisti della giornata di mercoledì c'è sicuramente Fendi, che ha presentato la collezione Primavera/Estate 2022 tra specchi e colonne. La donna Fendi vista in passerella è femminile ed elegante e si muove sicura tra abiti-fazzoletto scivolati e leggeri, o in eleganti tailleur dai colori pastello, portati con la lingerie a vista.

La collezione Primavera/Estate 2022 di Fendi

La collezione estiva disegnata da Kim Jones si ispira agli anni Settanta ella femminilità suadente e glamour del periodo: capelli vaporosi, tessuti lucidi e scollature profonde. La sfilata si apre con un trionfo di look total white, per poi passare ai colori pastello – rosa cipria, verde salvia, lilla – ai toni neutri per poi concludere con il nero, tra trasparenze e completi rigorosi. La palette morbida e sofisticata è illuminata però da pennellate di fucsia, di oro e da sfumature metallizzate.

la sfilata Primavera/Estate 2022 di Fendi

Per la prossima estate si conferma dominante il trend della lingerie portata a vista, che spunta da blazer portati aperti e tailleur dai colori pastello. Le silhouette disegnate da Kim Jones giocano con gli opposti: le modelle indossano abiti ampi e leggerissimi, ondeggianti come foulard, o completi aderenti, crop top e minidress fascianti e colorati con stivali alti fino a metà coscia.

Fendi Primavera/Estate 2022

Per il giorno vince l'eleganza rigorosa di gilet e tailleur pantalone rivisitati con i pantaloni palazzo, in tessuti lucidi e fluenti. Gli abiti da sera, invece, giocano con stampe cartoon e frange. Tra i trend che seguiremo la prossima estate c'è anche la sovrapposizione: gli abiti vengono indossate con i pantaloni coordinati, come tuniche. La pelliccia, per Fendi, si porta anche in estate: in passerella hanno sfilato cappotti effetto fur morbidi e colorati, indossati con sandali con dettagli in pelo.

Fendi Primavera/Estate 2022

Tra gli accessori visti in passerella spiccano le borse di forma circolare, da portare sotto la spalla o al polso, in versione mini. Kim Jones conferma alcune delle linee tracciate nella collezione invernale: linee morbide, pulite, eleganti ed essenziali, una palette cromatica con pochi eccessi e accessori minimal: un'ode a una femminilità senza tempo, sinuosa e sicura di sé.