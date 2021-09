Chiara Ferragni torna alle sfilate dopo la pandemia: bagno di folla alla Milano Fashion Week La Milano Fashion Week è tornata alle sfilate in presenza e Chiara Ferragni è stata tra le prime star ad apparire tra le prime file del front-row. Ha preso parte allo show di Fendi e per lei è stato un vero e proprio bagno di folla: ha mandato il traffico in tilt ed è stata accolta da applausi e urla.

A cura di Valeria Paglionico

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Milano Fashion Week Primavera/Estate 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nell'ultimo anno e mezzo il mondo è stato letteralmente stravolto dalla pandemia: ognuno di noi si è ritrovato a rivoluzionare le proprie abitudini quotidiane, riducendo al minimo i contatti sociali. Tra i settori più colpiti da questi cambiamenti c'è quello della moda, che da un giorno all'altro ha dovuto dire addio a sfilate ed eventi in presenza. In occasione della Milano Fashion Week dedicata alla stagione Primavera/Estate 2022 le cose sono cambiate: quasi tutti gli show hanno riacquistato una parvenza di normalità con ospiti e star seduti nelle prime file del front-row. La più acclamata durante il primo giorno di sfilate? Chiara Ferragni, che ha mandato letteralmente in delirio i fan

Chiara Ferragni manda in delirio i fan alla MFW

Chiara Ferragni poteva mai mancare alle prime sfilate milanesi post-pandemia? Assolutamente no e non ha perso occasione per documentare tutto sui social. Oltre ad aver parlato dell'emozione provata nel momento in cui è tornata a seguire gli show in presenza dopo un anno e mezzo, ha mostrato anche la reazione dei fan al suo arrivo alla sfilata di Fendi, la prima della Fashion Week a cui ha partecipato. Fin da quando è uscita dall'auto è stato un vero e proprio bagno di folla, tanto che, come documentato dai numerosi video dei presenti, il traffico è andato in tilt. Tra applausi e urla, la moglie di Fedez è stata letteralmente sommersa dai flash e non ha perso occasione per rivolgere sorrisi e pose plastiche ai riflettori.

Chiara Ferragni in Fendi

Il look di Chiara Ferragni per la sfilata Fendi

Per la sfilata della collezione Primavera/Estate 2022 di Fendi Chiara Ferragni ha puntato tutto su un look firmato dalla Maison della linea Autunno/inverno 2021-22. Ha sfoggiato un mini abito in jersey color fango, un modello aderente con le maniche lunghe, lo scollo a barca e un drappeggio in satin stretch tono su tono sul corpetto. Per completare il tutto ha scelto una pochette blu sempre di Fendi, un paio di orecchini d'oro decorati con l'iconica doppia F e una collanina personalizzata con i nomi di Leone, Vittoria e Federico. La vera chicca, però, sono gli stivali pitonati con la punta tonda e il tacco quadrato che hanno aggiunto un tocco audace all'outfit monocromatico. In quante imiteranno l'idea di Chiara per essere super glamour durante l'autunno?