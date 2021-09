Milano Fashion Week, la sfilata P/E 2022 di Alberta Ferretti tra frange e e abiti intrecciati sul corpo Proseguono le sfilate della Settimana della Moda di Milano: tra i protagonisti della giornata di mercoledì 22 settembre c’è Alberta Ferretti, che ha presentato la sua collezione per la Primavera/Estate 2022 in un chiostro. In passerella hanno sfilato abiti bohémienne con linee morbide e fluide, caratterizzati da frange, maglia traforata e intrecci che lasciano scoperta la pelle.

Primo giorno di sfilate alla Milano Fashion Week Primavera/Estate 2022. In questa nuova edizione si torna a sfilare in presenza: le presentazioni digitali ormai si contano sulle dita di una mano e i brand sono tornati agli show spettacolari a cui eravamo abituati prima della pandemia. Mercoledì 22 settembre i lavori della Settimana della Moda sono iniziati con moltissimi grandi nomi, da Antonio Marras a Fendi, da Jil Sander a Roberto Cavalli, che torna in calendario sotto la nuova direzione creativa di Fausto Puglisi. Tra i protagonisti di questa prima giornata c'è stata anche Alberta Ferretti, che ha presentato in un chiostro milanese una collezione estiva dal sapore bohémien, tra intrecci, frange e abiti plissettati che hanno tutte le sfumature del mare.

La sfilata di Alberta Ferretti si apre con il rigore del black&white: le prime uscite alternano bianco e nero, tra candidi tailleur "cropped" (con la giacca tagliata all'ombelico) e minidress neri con maniche a sbuffo. Le linee della prossima collezione sono morbide e fluide: impermeabili destrutturati, pantaloni ampi e leggeri, top traforati in maglia che disegnano intrecci e trasparenze sul corpo. Il filo conduttore della collezione Primavera/Estate 2022 sono le frange che arricchiscono borse, top e abiti in versione extra-long. Anche Alberta Ferretti, come Fendi, gioca con le sovrapposizioni: abiti e gonne si portano sopra ai pantaloni, come tuniche dello stesso colore in un sottile equilibrio di lunghezze diverse. Tra gli accessori, tornano i sandali alla schiava e quelli in corda intrecciata, così come i cappelli di paglia, un vero e proprio must estivo.

La palette della collezione estiva di Alberta Ferretti è divisa in due spettri opposti: la sfilata parte con i toni sobri del verde salvia, del beige e del grigio perla e si conclude con abiti verdi, viola, blu elettrico, fucsia o con tutte le sfumature dell'azzurro mare che si fondono insieme. Parola d'ordine: leggerezza. Gli abiti da sera sono un soffio di stoffa sul corpo, con morbide plissettature che ondeggiano a ogni passo. La stoffa si intreccia disegnando geometrie sul corpo, in un gioco di dettagli cut out e applicazioni gioiello. La sera si accende con frange e paillettes: tra le ultime uscite vediamo pantaloni scintillanti effetto Disco e abiti con applicazioni in pietre dure. Dai minidress in colori accesi si passa all'eleganza degli abiti neri, in tessuti morbidi e trasparenti, avvolgenti come mantelli. Alberta Ferretti, con l'eleganza che la contraddistingue, disegna una collezione dal sapore bohémien, chic e rigorosa al tempo stesso. Un invito a godere della luce e del colore delle sere d'estate, con l'auspicio che il Covid per allora sia solo un lontano ricordo.