Protagoniste sul palco della quarta serata di Sanremo 2021, in cui è stato decretato il vincitore delle nuove proposte, sono state le co-conduttrici della serata, il Direttore d'orchestra Beatrice Venezi e la giornalista Barbara Palombelli, entrambe bellissime in eleganti look griffati Armani. Amadeus, come sempre, sbaglia look e ci propone (ancora) una delle sue improbabili giacche glitterate. A catturare l'attenzione sul palco Alessandra Amoroso, in abiti Saint Laurent e Dolce&Gabbana custom made, Emma Marrone, in Gucci, e Matilde Gioli, meravigliosa come sempre in Armani. Dai look dei concorrenti in gara a quelli degli ospiti, ecco chi ha vestito chi nella quarta serata di Sanremo e le pagelle di stile, con gli abiti promossi e quelli bocciati, e i voti a tutti i look sul palco di Sanremo 2021.

Amadeus in Gai Mattiolo – Voto 2

Sempre peggio il look del nostro caro Amadeus, che per la semifinale del Festival di Sanremo sceglie (ancora) luccicanti giacche glitterate. Perché? Non c'è niente da fare, il minimal style ad Amadeus non piace proprio, dobbiamo farcene una ragione.

Fiorello in Giorgio Armani – Voto 7

Fiorello elegante come sempre questa sera punta sul nero di uno smoking dai rever a scialle in satin. Bello il dettaglio della camicia con colletto tondo.

Beatrice Venezi in Giorgio Armani – Voto 6 1/2

Bellissima nel suo abito ricoperto di paillettes rosse e blu di Giorgio Armani il Direttore d'orchestra appare sul palco con un abito strapless dalla lunga gonna morbida e azzecca il primo look della serata. Magari per i capelli sciolti avrebbe potuto scegliere delle onde e data l'importanza dell'abito abbinare gioielli meno grossi. Ci è piaciuto meno il secondo abito con gonna in tulle e corpetto aderente. Non ci ha fatto sognare.

Barbara Palombelli in Giorgio Armani – Voto 8

Elegantissima nei suoi tailleur con tuxedo e pantaloni. La giornalista convince con uno stile sobrio ed essenziale. Uno stile che non ha bisogno di lustrini e paillettes. Promossa.

Zlatan Ibrahimovic in Brunello Cucinelli – Voto 8

Dobbiamo ammettere che il calciatore è uno degli uomini più eleganti di questa edizione. Gli smoking con rever a contrasto gli cadono a pennello e abbiamo apprezzato anche i completi spezzati che rompono la monotonia dei soliti completi total black.

Davide Shorty – Voto 5

Il mix and match solitamente è molto cool ma è anche molto ma molto difficile da creare nel modo giusto. Davide non ha saputo mixare bene le fantasie e il risultato finale del look è decisamente sbagliato. Bocciato!

WrongOnYou in Dolce&Gabbana – Voto 4

Camicia in pelle oversize, pantaloni stretti, stivaletti e cappellino con visiera per il giovane cantante sul palco di Sanremo 2021. Non ci convince la camiciona. Bocciato.

Folcast in Paolo Pecora – Voto 6–

Carino il chiodo sulla camicia a stampa. Il look nel complesso non è male ma magari per Sanremo il giovane cantante poteva impegnarsi di più: tra lo smoking da gran sera e il chiodo ci sono tante vie di mezzo.

Orietta Berti in GCDS – Voto 7

Nella quarta serata del Festival Orietta dice addio alle casacche con la paillettes, per sfoggiare un look rosa confetto, ma non rinuncia ai gioielli da rapper, come gli anelli con le lettere che compongono il suo nome. Troppo cool.

La Rappresentante di Lista in Valentino – Voto 9

Spettacolari come sempre, i due componenti del gruppo sono i più cool di questa edizione. Questa sera tornano a indossare il rosso Valentino, lui con uno smoking doppiopetto, lei appare con indosso un meraviglioso abito "svolazzante". Fantastici.