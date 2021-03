La quarta serata della 71esima edizione del Festival di Sanremo è quella dedicata alla proclamazione del vincitore della sezione Nuove Proposte, a consegnare l'ambito premio al primo classificato è Beatrice Venezi. Amadeus non ha scelto il direttore d'orchestra per caso, aveva già collaborato con lei durante "AmaSanremo", dove aveva ricoperto i panni di giurata. Insieme a Morgan, Piero Pelù e Luca Barbarossa, aveva infatti avuto un ruolo cruciale nella scelta degli otto giovani in gara al Festival. Ora si è trasformata in co-conduttrice, dimostrando che, oltre al talento, ha anche eleganza e stile da vendere. Sul palco dell'Ariston la 31enne ha infatti incantato tutti con il suo look rosso con le paillettes colorate sul corpetto.

I look di Beatrice Venezi a Sanremo 2021

Per la sua prima volta sul palcoscenico dell'Ariston Beatrice Venezi ha incantato tutti con un look colorato ed elegante. Ha infatti indossato un lungo abito di Giorgio Armani, un modello in rosso tempestato di paillette colorate in nero, verde e blu. Il corpetto multicolor è un modello strapless, mentre la gonna è sinuosa e con un drappeggio sul davanti. Per la proclamazione del vincitore Gaudiano si è cambiata, optando per un etereo vestito in oro dai dettagli lamé sempre di Giorgio Armani ma con le spalline sottili e la gonna a ruota di tulle.

in foto: Il secondo look di Beatrice

I gioielli preziosi di Beatrice Venezi a Sanremo

Come ormai da tradizione sul palco dell'Ariston, a completare il look della co-conduttrice non potevano mancare i gioielli scintillanti. Beatrice ha sfoggiato dei preziosi da mille e una notte, ovvero un maxi bracciale e degli orecchini pendenti abbinati in oro bianco e diamanti. Si tratta di preziosi della collezione High Jewelry di Bvlgari, vere e proprie opere d'arte che vedono protagoniste le pietre preziose, arricchite da materiali inediti e design inconfondibile. Per quanto riguarda l'acconciatura, Beatrice ha tenuto i lunghi capelli biondi che da sempre la contraddistinguono sciolti e lisci con la fila laterale.

in foto: Beatrice in Armani, gioielli Bvlgari

Beatrice Venezi, il simbolo dell'eccellenza italiana è donna

Prima che il suo nome diventasse noto grazie alla partecipazione a Sanremo, Beatrice Venezi non era particolarmente conosciuta al grande pubblico. La verità, però, è che può essere annoverata tra le eccellenze italiane, nonché tra le donne che hanno fatto storia nel nostro paese. Ha 31 anni e, nonostante la giovane età, è tra i più giovani direttori d'orchestra d'Europa, dirige infatti l’Orchestra della Toscana e l’Orchestra Milano Classica. È stata inserita nella classifica di “Forbes” dedicata ai 100 under 30 più influenti d’Italia e ha diretto orchestre in ogni parte del mondo, dal Giappone all’Argentina, dal Libano al Canada. Con la partecipazione a Sanremo spera di avvicinare gli spettatori, soprattutto i giovanissimi, al mondo della musica classica, rendendolo così meno elitario e più accessibile.