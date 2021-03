La 71esima edizione del Festival di Sanremo è arrivata alla sua quarta serata, quella in cui, dopo la proclamazione del vincitore della sezione Nuove Proposte, tornano a esibirsi tutti i Big in gara. Tra loro c'è anche Annalisa, che quest'anno presenta "Dieci", il brano inedito dedicato ai suoi primi 10 anni di carriera. Se in passato puntava solo su look romantici e bon-ton, da qualche tempo a questa parte ha rivoluzionato il suo stile, apparendo molto più sexy e audace rispetto al passato. Dopo aver osato con il mini abito-giacca portato senza reggiseno, per la sua terza esibizione sul palcoscenico dell'Ariston ha scelto un completo mannish.

Il look di Annalisa per la quarta serata del Festival

Per la quarta serata Annalisa ha lasciato le minigonne e gli abiti sexy nell'armadio, ha preferito seguire il trend dello stile mannish, indossando un tailleur grigio perla firmato Blumarine. Si tratta di un completo con pantaloni leggermente a zampa e giacca lunga monopetto, decorata con un maxi fiore di tulle nero sul bavero. Non è mancato un dettaglio provocante, sotto il blazer non portava il reggiseno, lasciando intravedere il tatuaggio al centro del décolleté. Per completare il tutto ha scelto dei vertiginosi tacchi a spillo e ha poi tenuto i capelli rossi sciolti e lisci.

in foto: Annalisa in Blumarine

Lo stile audace di Annalisa a Sanremo

Chi non ricorda Annalisa ai tempi di "Amici di Maria De Filippi"? Oltre a essere giovanissima, all'epoca vantava anche uno stile completamente diverso rispetto a oggi. Dopo aver abbandonato le iconiche tute del talent, è passata ad abiti bon-ton, completi formali e dettagli romantici. Ora le cose sono cambiate e non ha paura di osare con dettagli sexy e provocanti, dalle minigonne ai tacchi a spillo, fino ad arrivare alle maxi scollature che mettono in risalto il tatuaggio a forma di conchiglia al centro del décolleté. Insomma, la cantante è cresciuta e si è evoluta e non solo a livello canoro: oggi può essere considerata a tutti gli effetti una vera e propria icona fashion.