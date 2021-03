Alessandra Amoroso è tra gli ospiti speciali della quarta serata della 71esima edizione del Festival di Sanremo. Sebbene non abbia mai partecipato all'evento in qualità di Big, è già la terza volta che calca il palcoscenico dell'Ariston. Quest'anno è tornata all'evento in compagnia di Emma Marrone, con la quale ha cantato il singolo "Pezzo di cuore". Poteva mai rinunciare allo stile glamour che da sempre la contraddistingue? Assolutamente no: la salentina ha attirato tutti i riflettori su di sì tr tacchi a spillo e dettagli glamour, apparendo non solo affiatatissime ma anche sofisticati ed eleganti.

Il look di Alessandra Amoroso a Sanremo 2021

Per la sua terza volta al Festival di Sanremo Alessandra Amoroso ha dato il meglio di lei in fatto di stile. Si è affidata a uno dei suo brand preferiti, Dolce&Gabbana, che ha firmato per lei un look scenografico e prezioso. Ha infatti indossato un mini abito in pizzo argento impreziosito da perle e pietre con gonna mini in piume. A completare il tutto dei sandali argento in Dolce&Gabbana. Non potevano mancare i gioielli scintillanti, per la precisione dei preziosi di oro bianco e diamanti firmati Fope. Per quanto riguarda i capelli, è rimasta fedele al caschetto corto e con la frangia che sfoggia da qualche mese, prendendosi dunque una momentanea "pausa" dai continui cambi look che tanto ama.

in foto: Alessandra Amoroso in Dolce&Gabbana

Alessandra Amoroso, il secondo look sanremese è total black

Alessandra è tornata in scena per una seconda volta, lo ha fatto al fianco di Matilde Gioli per sostenere i lavoratori del mondo dello spettacolo messi in ginocchio dalla pandemia nell'ultimo anno. Ha colto l'occasione per cambiare look, presentandosi sul palco in total black in un outfit di ispirazione francese e chic. Ha indossato un mini abito nero con fiocco e profili in paillettes di Saint Laurent, completato con un paio di sandali neri di Christina Louboutin e dei collant velati. Anche questa volta non ha rinunciato ai gioielli scintillanti, dei preziosi in oro bianco e diamanti di Fope.

L'evoluzione di stile di Alessandra Amoroso a Sanremo

Alessandra Amoroso non è mai stata tra le Big in gara al Festival di Sanremo ma, nonostante ciò, aveva calcato il palcoscenico dell'Ariston già due volte prima del 2021. Il debutto risale al 2012, quando partecipò alla serata duetti al fianco di Emma Emma Marrone. All'epoca incantò il pubblico in versione Eva Kant con un tubino total black a collo alto, i tacchi a spillo e uno chignon tiratissimo. Nel 2019 tornò come ospite speciale all'evento ancora una volta innero ma con pantaloni a sigaretta e con un esuberante capospalla tempestato di piume. Questa volta ha preferito osare tra piume, perle, paillettes e dettagli sensuali, a prova del fatto che il suo stile si è evoluto: oggi sono ancora più glamour, sofisticata e audace rispetto al passato.