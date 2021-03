La quarta serata della 71esima edizione del Festival di Sanremo è particolarmente "ricca": oltre alla proclamazione del vincitore delle Nuove Proposte e all'esibizione di tutti i Big in gara, ci sono anche moltissimi ospiti speciali, da Mahmood a Matilde Gioli, fino ad arrivare ad Alessandra Amoroso. È proprio al fianco di quest'ultima che è intervenuta "a sorpresa" Emma Marrone. Dopo aver partecipato al quadro di Achille Lauro durante la terza puntata, la salentina è tornata sul palco dell'Ariston al fianco dell'amica e collega per interpretare il brano "Pezzo di cuore". Anche questa volta ha dato il meglio di lei in fatto di stile, apparendo elegante, ricercata e glamour in un completo mannish decorato con delle esuberanti piume sulle maniche.

Emma Marrone, il look per la quarta serata del Festival di Sanremo

Emma Marrone è una delle grandi protagoniste di questo Sanremo 2021, nonostante vi partecipi solo in qualità di ospite. Dopo essere apparsa sul palco al fianco di Achille Lauro in versione dea greca in un etereo abito argentato, è tornata a sorpresa all'Ariston anche durante la quarta serata. La salentina si è presentata sul palco ancora una volta con un look firmato Gucci. Ha però puntato sul total black e sullo stile mannish con un elegante tailleur con pantaloni a vita alta e giacca lunga decorata con delle esuberanti piume sulle maniche e un cuore ricamato sul petto che non ha esitato a indicare mentre cantava "Pezzo di cuore". A completare il tutto, un top scollato in tinta e le immancabili scarpe con il tacco.

in foto: Emma in Gucci

Il significato "simbolico" della giacca

Gucci è una della Maison preferite di Emma Marrone, il suo direttore creativo Alessandro Michele è riuscito ad "assecondare" in modo magistrale l'evoluzione di stile dell'artista fin dall'ultima edizione di X-Factor, in occasione della quale la salentina ha dimostrato di non aver paura di osare e di esprimersi attraverso gli outfit. È stato però l'abito da dea sfoggiato al fianco di Achille Lauro ad aver rivelato la sua vera natura, in quella creazione pensata appositamente per lei si sentiva bellissima, si sentiva se stessa. Per lei i vestiti devono raccontare delle storie proprio come le canzoni e con la giacca con il cuore lo ha dimostrato, trasformandosi in una delle icone di stile di questa edizione del Festival.