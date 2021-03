La 71esima edizione del Festival di Sanremo è arrivata alla sua quarta puntata, quella in cui non solo tornano a esibirsi tutti i Big ma viene proclamato anche il vincitore delle Nuove Proposte. Non mancano gli ospiti speciali, dalla co-conduttrice Barbara Palombelli all'ex vincitore Mahmood. Ad aver attirato le attenzioni del pubblico, però, è stata una coppia "inedita", quella composta da Alessandra Amoroso e Matilde Gioli, che hanno deciso di partecipare insieme all'evento per rendere omaggio ai lavoratori dello spettacolo messi in ginocchio dalla pandemia da più di un anno. La giovane attrice ha incantato tutti con la sua bellezza, apparendo splendida, eterea ed elegante durante la sua prima volta sul palcoscenico dell'Ariston.

Il look di Matilde Gioli a Sanremo 2021

Matilde Gioli è apparsa meravigliosa in total black sul palco di Sanremo. A vestirla è stata "re" Giorgio Armani, che ha pensato per lei a un lungo abito tempestato di paillettes, un modello con la gonna incrociata e il corpetto smanicato, con una profonda scollatura e le spalline imbottite. Non ha rinunciato ai décolleté con il tacco alto, mentre, per quanto riguarda il beauty look, ha puntato sulla semplicità. Il make-up dai toni naturali ha messo in risalto i magnetici occhi azzurri e la piega con le onde appena accennate ha contornato il viso dai lineamenti perfetti. Il dettaglio che l'ha resa ancora più bella? Il sorriso raggiante.

in foto: Con Alessandra Amoroso sul palco

Matilde Gioli, la bellezza della semplicità

Dopo il successo di "Doc – Nelle tue mani", la fiction di Rai 1 in cui ha affiancato Luca Argentero, Matilde Gioli ha raggiunto un altro ambito traguardo: il palcoscenico dell'Ariston. Certo, ha partecipato a Sanremo solo come ospite speciale, ma arrivare al Festival, si sa, è il sogno di ogni artista italiano. Qual è il segreto del suo successo? La semplicità. A differenza di molte colleghe del mondo dello spettacolo, non ha paura di mostrarsi in versione acqua e sapone sui social e, anche quando calca un red carpet ambito, non osa mai con make-up eccessivamente marcati, dando spazio al massimo a un esuberante rossetto rosso. Nonostante ciò, è sempre meravigliosa. In quanti sono rimasti stregati dai suoi magnetici occhi azzurri al Festival di Sanremo?