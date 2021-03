Noemi è tra le Big in gara della 71esima edizione del Festival di Sanremo, alla quale partecipa con il brano inedito intitolato "Glicine". Dopo aver avuto qualche problema tecnico durante il duetto con Neffa, è tornata sul palcoscenico dell'Ariston anche durante la quarta puntata, incantando tutti con il suo look elegante, glamour e sofisticato che ha esaltato al meglio la sua incredibile forma fisica. Fin da quando ha debuttato in questa edizione del noto evento canoro con un lungo abito scintillante firmato Dolce&Gabbana ha lasciato tutti senza parole con la sua silhouette da urlo. In pieno lockdown è infatti dimagrita in modo drastico con il metodo Tabata, mostrando i risultati raggiunti sui social. La sua evoluzione, però, non è stata solo estetica, anche quando si parla di stile è cambiata moltissimo e lo sta dimostrando sera dopo sera a Sanremo.

Noemi, il look per la quarta serata del Festival di Sanremo

Per la sua terza volta sul palcoscenico dell'Ariston durante questa edizione del Festival Noemi ha puntato per la seconda volta sul total black. Ha però lasciato nell'armadio i pantaloni, preferendo un abito in cady di seta con profondo scollo a V e taglio impero, il modello ha un profondo spacco laterale che rivela la gamba ed è impreziosito da profili e cintura di crystal mesh, due dettagli che hanno aggiunto un tocco scintillante all'outfit. Non sono mancati i vertiginosi tacchi a spillo, mentre per quanto riguarda i capelli, li ha tenuti sciolti e lisci.

L'evoluzione di stile di Noemi a Sanremo 2021

Sanremo 2021 ha segnato l'inizio di una nuova fase della carriera di Noemi e non solo perché è arrivato a pochi mesi dal dimagrimento drastico. Complici i chili persi, la cantante ha rivoluzionato il suo stile, dicendo addio agli abiti da sera formali e ai completi over per dare spazio a sinuosi vestiti a tubino e a crop top che lasciano l'ombelico in mostra, abbinati a eleganti pantaloni palazzo a vita alta. Ha poi completato il tutto con gli accessori che diventeranno i must-have della prossima stagione, ovvero gli anelli da unghie, mentre per quanto riguarda la chioma, ha sfoggiato degli inediti capelli lunghi ed extra lisci. Insomma, Noemi è letteralmente rinata e a dimostrarlo è l'espressione raggiante e il sorriso che ha stampato sulle labbra ogni volta che appare sul palco.