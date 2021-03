Arisa è una delle Big in gara della 71esima edizione del Festival di Sanremo, alla quale partecipa con "Potevi fare di più", brano scritto per lei dal collega Gigi D'Alessio. Non è la sua prima volta sul palco dell'Ariston, ha partecipato all'evento canoro altre sei volte ma, nonostante ciò, l'emozione è sempre alle stelle. Dopo la puntata dedicata ai duetti, alla quale ha preso parte in compagnia di Michele Bravi, durante la quarta serata è tornata a esibirsi e, al di là dell'innegabile talento canoro, ha fatto parlare di lei per il suo stile e per la sua originalità. Dopo il tailleur dallo stile mannish e la maxi camicia portata sopra l'abito di seta, per la terza esibizione ha cambiato stile, puntando tutto su un outfit elegantissimo in black&white.

Il look di Arisa per la quarta serata

Per la quarta serata del Festival di Sanremo Arisa ha cambiato radicalmente stile, dicendo addio a tailleur e abiti di seta per indossare un maxi cappotto. Ha sfoggiato un modello firmato Atelier Emé con bavero e maniche di raso bianco e un unico bottone all'altezza della vita che lasciava in vista i pantaloni palazzo in total black. Sotto la giacca cappotto portava un top scollato che ha esaltato il seno procace. La cantante ha tenuto i capelli sciolti e lisci, mentre per quanto riguarda il make-up ha aggiunto alla classica linea di eye-liner total black un tocco di bianco. Ha poi rivoluzionato la manicure, usando uno smalto bianco latte sulle maxi unghie che sfoggia fin dall'inizio del Festival.

in foto: Arisa in Atelier Emé

Lo stile di Arisa a Sanremo 2021

Nel corso della sua carriera Arisa è cambiata moltissimo, soprattutto quando si parla di stile. Ad oggi ha detto addio ai maxi occhiali e agli abiti vintage che portava ai tempi di "Sincerità" e appare super sofisticata e glamour. A Sanremo 2021, in particolare, ha seguito i trend più gettonati del momento, da quello del tailleur mannish a quello della camicia annodata in vita, completando il tutto con delle unghie maxi prima in bordeaux, poi in bianco latte. La vera rivoluzione nel suo look, però, sta nella chioma: la cantante si è lasciata alle spalle i tagli rasati e, complici delle extension pensate ad hoc per chi soffre di problemi di capelli, sfoggia un long bob con la frangia e con delle ciocche bianche sui lati. Cosa sceglierà di indossare per la finale del Festival?