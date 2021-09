Chiara Ferragni, capelli da principessa e abito di cristalli: look da fiaba per lo show Versace by Fendi Ieri sera si è chiusa la Milano Fashion Week con una sfilata “a sorpresa” firmata Versace by Fendi. Il front-row è stato invaso dalle star ma è stata soprattutto Chiara Ferragni con il suo look da principessa ad aver attirato tutti i riflettori: ecco cosa ha indossato per l’esclusivo show.

A cura di Valeria Paglionico

La Milano Fashion Week dedicata alla stagione Primavera/Estate 2022 è arrivata al termine ed è stata chiusa da un evento "a sorpresa" firmato Versace by Fendi. Le due Maison hanno unito le loro forze per dare vita a una collezione all'insegna di paillettes, simboli iconici, tacchi a spillo e dettagli metallici. Il risultato? In passerella ha trionfato l'audacia, il glamour e l'eleganza. Sia sul catwalk che nel front-row c'erano moltissime star, da Kate e Lila Moss a Dua Lipa, ma ad attirare tutti i riflettori su di sé è stata Chiara Ferragni. La regina delle fashion influencer è presentata all'evento al fianco del marito Fedez e ha incantato tutti con un adorabile (e scintillante) look da principessa moderna.

Il look di Chiara Ferragni alla sfilata Versace by Fendi

Chiara Ferragni ha letteralmente brillato alla sfilata evento di Versace by Fendi, chiudendo così con stile la sua Milano Fashion Week. Dopo gli stivali pitonati e i capelli "sauvage", questa volta ha puntato su un elegante look da principessa moderna. Ha infatti indossato un minidress tempestato di cristalli in argento e verde acqua di Versace, in modello monospalla con il bustier rigido e una gonna corta con le frange in pieno mood Charleston che ha lasciato le gambe lunghe e snelle in mostra. Per completare il tutto ha scelto un paio di mules in pvc con i tacchi a spillo e dei dettagli gioiello e una minibag coordinata e super scintillante.

Fedez e Chiara Ferragni alla sfilata Versace X Fendi

La nuova acconciatura di Chiara Ferragni

La vera novità nel look di Chiara, però, è stata l'acconciatura: per lo show di Versace by Fendi ha detto addio alle pieghe lisce e alle onde dall'effetto naturale, ha puntato tutto su dei boccoli aperti da vera e propria principessa. Ha portato i capelli sciolti con delle mollettine (sempre di Versace) dietro le orecchie, mettendo così in risalto il make-up in stile vecchia Hollywood con linea di eye-liner molto marcata e cristalli intorno agli occhi. Insomma, la Ferragni si è confermata ancora una volta una vera e propria regina di stile: è stata lei l'ospite più glamour dello show-evento Versace by Fendi.