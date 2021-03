Manca ormai pochissimo all'inizio del Festival di Sanremo 2021, che quest'anno verrà trasmesso in diretta su Raiuno da martedì 2 marzo a sabato 5 marzo. La kermesse musicale più amata d'Italia quest'anno dovrà fare i conti con la pandemia da Coronavirus, che ancora affligger il mondo dopo un anno dalla sua comparsa. Per questo motivo sono state adottate una serie di misure di sicurezza particolari: in sala non ci sarà il pubblico e i cantanti dovranno arrivare all'Ariston già vestiti, mentre sono ridotti all'osso gli ingressi nel backstage. Come ogni anno, oltre alle canzoni, a suscitare grande interesse sono i look e lo stile dei cantanti in gara, dei conduttori e degli ospiti che si avvicenderanno sul palco dell'Ariston nelle diverse serate del Festival. Ecco dunque tutto quello che bisogna sapere sullo stile dei protagonisti del Festival di Sanremo e i nomi dei brand che li vestiranno sul palco.

Amadeus in Gai Mattiolo, Ibrahimović in Dsquared2: il look dei conduttori

Amadeus per condurre il Festival di Sanremo 2021, il primo in pandemia e senza pubblico, indosserà abiti custom made appositamente realizzati per l'occasione da Gai Mattiolo, confermando dunque lo stesso designer che l'aveva vestito lo scorso anno con una serie di giacche luccicanti e smoking da sera. E' molto probabile che Fiorello apparirà sul palco dell'Ariston con completi firmato Giorgio Armani, stilista che da anni veste il conduttore, mentre è certo che Zlatan Ibrahimovic per la prima serata del Festival sfoggerà look firmati Dsquared2. Recentemente il calciatore aveva lanciato una capsule collection da lui firmata per il noto brand diretto dal duo di stilisti canadese Dean e Dan Caten. Dopo il successo dei look inconsueti firmati Gucci, c'è grande attesa per le apparizioni sul palco di Achille Lauro, che quest'anno presenterà dei "quadri" in ogni puntata. Ancora non è certo se vestirà Gucci ma a seguire la sua immagine sarà ancora una volta lo stylist Nicolò Cerioni, autore degli spettacolari look tematici dello scorso anno.

Da Elodie a Vittoria Ceretti, cosa indosseranno al Festival

C'è ancora grosso riserbo su cosa indosseranno le donne protagoniste del Festival, se Giovanna Botteri ha fatto sapere che non sfoggerà tacchi a spillo, sappiamo che Elodie indosserà una seria di abiti da sogno di differenti stilisti, sia italiani che non, a rivelarlo in un'intervista a Fanpage.it la sua stylist. Elodie è legata al brand Versace che l'ha vestita lo scorso anno, dunque potrebbe vestirla anche per il nuovo palco. Vittoria Ceretti è una delle modelle più richieste del momento, sfila sulle passerelle di marchi come Chanel e Versace e quest'anno debutterà come conduttrice a Sanremo affiancando Amadeus. Potrebbe scegliere modelli di Alberta Ferretti, dato che è anche testimonial dell'ultima campagna della stilista. Simona Ventura senza dubbio stupirà con una serie di look vistosi e rock and roll, mentre Serena Rossi potrebbe indossare abiti di Giorgio Armani, Ermanno Scervino o Alberta Ferretti, come rivelato dal suo entourage.

in foto: Vittoria Ceretti

I look delle cantanti in gara: Orietta Berti veste GCDS

A stupire tutti è stata Orietta Berti che quest'anno sul palco dell'Ariston apparirà con una serie di completi appositamente creati per lei da Giuliano Calza, giovane designer napoletano del marchio GCDS. Tra questi spicca un look con eco pelliccia rosso fuoco a forma di conchiglia su cui è stampato in rosa confetto il nome Orietta. A seguire lo stile della Berti sarà Nicolò Cerioni, stylist anche di Achille Lauro e Simona Ventura, il quale per Sanremo ha pensato a uno stile moderno che però non vada a snaturare del tutto l'immagine della cantante.

in foto: Uno dei look GCDS di Orietta Berti

Intervistata da Fanpage.it la Berti sul suo stile sanremese ha dichiarato: "Per Sanremo cambierò il mio stile, gli abiti avranno una linea morbida, i colori saranno brillanti e ogni look sarà impreziosito con dei ricami gioiello. Abbiamo dovuto cambiare le stoffe, però, perché quest'anno al Festival dovremo cambiarci in albergo e andare direttamente sul palco, quindi abbiamo scelto stoffe che non si stropicciano". GCDS è un marchio che solitamente crea look per una fascia di pubblico molto giovane, producendo collezioni fuori dagli schemi con dettagli street e inconsueti, nonostante ciò Orietta non ha voluto rinunciare ad avere un guardaroba trendy, del resto come lei stessa afferma: "Se li porta Lauro diventano originali, se li porta una donna diventano eleganti".

in foto: Annalisa Scarrone

Annalisa Scarrone in Blumarine

Dopo aver archiviato la lunga parentesi modaiola e sexy, fatta di look tutti firmati Dsquared2, Annalisa Scarrone torna alle origini con Blumarine. Sul palco di Sanremo 2013 la cantante aveva indossato una serie di abiti dello stesso marchio e ora torna a scegliere outfit della celebre casa di moda di Anna Molinari. La cantante avrà nuovamente uno stile romantico e bon ton? Forse no, dato che il nuovo stilista di Blumarine, Nicola Brognano, ha presentato delle collezioni sexy e trendy ispirate ai 2000, con tonalità pastello in rosa confetto, pantaloni a vita bassa, decori luccicanti, décolleté che si allacciano fin sopra il polpaccio e sensuali abiti vedo non vedo. Staremo a vedere cosa avrà scelto Annalisa, certo è che vestirà per tutte le sere del Festival di Sanremo 2021 total look firmati Blumarine, anche le scarpe saranno griffate dallo stesso marchio, mentre ogni outfit sarà completato con gioielli Rue des Mille. Infine per i look daily la cantante sfoggerà alcuni completi Pinko.

in foto: Fedez e Francesca Michielin

Francesca Michielin: stile anni '60 con gli abiti Miu Miu

Francesca Michielin per Sanremo 2021 indosserà una serie di abiti appositamente creati per l'occasione da Miu Miu, marchio del gruppo Prada, celebre per il suo stile bon ton e glam, a tratti concettuale, senza dubbio trendy. I modelli disegnati per la cantante sono ispirati alle linee e al mood degli anni d'oro della canzone italiana, ovvero gli anni '50 e '60, e saranno realizzati in velluto, organza e cady, decorati con ricami gioiello, pietre e fantasie geometriche. Madame, la rapper che mette in rima il femminismo rifiutando gli stereotipi, recentemente è apparsa sul palco di X Factor 2020 con un look total white di Dior, anche a Sanremo opterà per la stessa Maison. Arisa per una delle serate sfoggerà un vestito di Atelier Emé. All'annuncio dei cantanti in gara di Sanremo 2021 Noemi indossava un elegantissimo completo Jaquemus è dunque probabile che sceglierà abiti dello stesso designer, mentre per il daily ha selezionato alcuni look di Pinko. Lo stesso marchio vestirà per i look da giorno anche Malika Ayane.

in foto: Arisa in Marine Serre

Fedez sceglie Versace, Dolce&Gabbana veste gli Extraliscio

Dovrebbe essere certa la scelta di Fedez, che sui social ha mostrato un momento del suo fitting pre sanremese con Donatella Versace, mentre sappiamo che gli Extraliscio e Davide Toffolo vestiranno con gli abiti dal sapore barocco di Dolce&Gabbana, Maison che vestirà anche Fasma e Random. I componenti de Lo Stato Sociale per una serata del Festival appariranno con abiti Canaku. Uno dei cantanti più trendy di quest'edizione è senza dubbio Aiello che nel daily indosserà look di Tommy Hilfiger, mentre per le serate avrà outfit firmati da importanti marchi del fashion, tra questi Maison Margiela e N21, brand dello stilista italiano Alessandro Dell'Acqua.

in foto: Aiello in N.21

Look rock per i Maneskin, Bugo veste anni '90

Etro curerà i look di tutti i componenti dei Maneskin al Festival di Sanremo 2021, dove presenteranno il brano "Zitti e Buoni”. Il gruppo ha collaborato con Veronica e Kean Etro, Direttori Creativi della Maison italiana celebre per i motivi paisley, per realizzare una serie di capi unici per le performance musicali delle diverse serate. I look coniugheranno i simboli dello stile Etro con il mood rock di Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan, che solitamente amano stupire il pubblico con i loro outfit fuori dagli schemi, capaci di celebrare la libertà d'espressione e una visione genderless della moda. MSGM, marchio dello stilista Massimo Giorgetti, curerà lo stile del duo Coma_Cosa.

in foto: Il bozzetto dei look firmati Etro per i Maneskin

Lo stylist Fabio Mercurio a Fanpage.it ha rivelato i dettagli dei look scelti per Ermal Meta: "Ci siamo ispirati a un uomo rock ma romantico allo stesso tempo, che strizza l'occhio agli anni 70. La silhouette è asciutta, i tuxedo fantasia sono sontuosi ma contemporanei. Le camicie con ricami soutage e le paillettes oro aggiungono un tocco glam tipico di quel periodo". I look del cantante, firmati Dolce&Gabbana, saranno completati con stivaletti metallizzati e animalier. Lo stesso stylist ha pensato i look sanremesi di Bugo, ormai celebre per l'addio al palco di Sanremo lo scorso anno dopo lo scontro con Morgan. A Fanpage.it Mercurio rivela: "Per Bugo abbiamo guardato agli anni '90. Nei suoi look ci sono scelte sartoriali semplici ma divertenti". Il cantante indosserà abiti bicolor, trench, alcuni capi oversize e completerà ogni outfit con un paio di sneakers.

Le scelte di stile di Gio Evan e Fulminacci

Gio Evan ha scelto di vestire Waxewul, un brand sartoriale, per sostenere le piccole realtà fatte di persone, artigianalità, tradizione ma anche innovazione. Gli outfit saranno informali ma raffinati, con tessuti carichi di simboli e pattern originali. La stylist Silvia Ortombina a Fanpage.it ha rivelato alcuni dettagli dello stile scelto da Fulminacci per Sanremo 2021: "Attirati dal passato per creare il nuovo, i capi disegnati su misura da Vaderetro a quattro mani con Tiny Idols, sono direttamente ispirati agli anni '70 senza tralasciare un minimalismo elegante che si adatta alle tendenze attuali. Dal colour blocking ai colli bowling, dai bomber ai colli alti, ogni dettaglio è stato pensato per combinare il ‘retro-gardismo’ alla semplicità e l'eleganza di Fulminacci". Infine tra i giovani, Folcast indosserà abiti Paolo Pecora, abbinati a sneakers vegan del marchio Yatay.

in foto: I Negramaro con look da Zalando

Gli ospiti sul palco e i cantanti della serata dei duetti

Tra i cantanti che duetteranno con i concorrenti in gara c'è Casadilego, vincitrice dell'ultima edizione di X Factor, che indosserà abiti del marchio di ricerca ACTN1. Il gruppo Le Deva duetterà sul palco dell'Ariston con Orietta Berti indossando abiti bianchi del marchio Genny, mentre i componenti femminili dell'orchestra di Sanremo avranno indosso abiti firmati Atelier Emé. Monica Guerritore che reciterà un monologo sul palco, aprendo una delle esibizioni di Achille Lauro all'Ariston, indosserà abiti Pinko. I Negramaro si esibiranno come super ospiti del Festival di Sanremo sfoggiano una serie di look creati con capi prevalentemente eco sostenibile forniti da Zalando. Tra i look dei componenti della band ci saranno completi total black o colorati, in verde salvia, glicine e blu, di Calvin Klein, Emporio Armani, Esprit, Hugo Boss, Lindbergh, Paul Smith e Viktor&Rolf.