Fedez è tra i Big in gara della 71esima edizione del Festival di Sanremo, al quale partecipa in coppia con Francesca Michielin con il brano "Chiamami per nome". Si tratta della sua prima volta sul palcoscenico dell'Ariston e, sebbene qualche settimana fa abbia rischiato la squalifica spoilerando qualche secondo della canzone inedita, non potrebbe essere più emozionato. Certo, passerà 10 giorni in Liguria lontano dal piccolo Leone e da Chiara Ferragni, che preferisce rimanere a casa a Milano, così da non stressarsi troppo durante il nono mese di gravidanza, ma di certo difficilmente dimenticherà questa importante esperienza. Stamattina sono stati proprio la moglie e il figlio ad accompagnarlo a scegliere gli abiti da indossare durante la nota manifestazione canora e sui social il rapper ha lasciato trapelare qualche piccola "anteprima".

Fedez fa visita all'atelier Versace prima di Sanremo

Manca davvero poco al debutto di Fedez al Festival di Sanremo e i preparativi fremono. Tra qualche ora partirà alla volta della nota città ligure ma prima di fare i bagagli ha provato per l'ultima volta gli abiti che indosserà sul palcoscenico dell'Ariston. Ha documentato tutto sui social, dove ha lasciato intendere che sarà Donatella Versace a curare i suoi look sanremesi, anche se ha chiesto "consulenza" alla moglie Chiara Ferragni, che non ha esitato ad accompagnarlo nell'atelier della stilista. Con loro c'era anche il piccolo Leone che, tra marachelle ed eleganti outfit coordinati a quelli del papà, avrà sicuramente dato il suo contributo in un momento tanto topico. Al termine della sessione di prova, il rapper non ha potuto fare a meno di immortalarsi al fianco della Versace con tanto di didascalia "Zia Donatella", sottintendendo il profondo rapporto d'amicizia che lo lega alla designer. Come si è conclusa la mattinata? Con una Stories in cui, con in sottofondo una canzone nostalgica, Fedez ha mostrato Chiara e Leone che escono dall'atelier con tanto di didascalia "Ora valigia e si parte".

Cosa indosserà Fedez sul palco dell'Ariston

Complice l'inconveniente legato allo spoiler della canzone di Sanremo, ora Fedez sta attentissimo a ciò che pubblica sui social. Sebbene abbia evitato di mostrare i total look che sfoggerà all'Ariston, è possibile fare delle supposizioni. Il cantante si è infatti immortalato nell'atelier di Donatella Versace con indosso una semplice t-shirt bianca e sotto dei pantaloni classici neri, abbinati a degli stivaletti di pelle in total black. Il figlio Leone (per il quale probabilmente era stato scelto un outfit coordinato al suo) portava anche una giacca smoking con bavero e tasche di raso. Considerando lo stile della Maison, non dovrebbero mancare le camicie di seta dalle stampe barocche, che lo stesso Fedez ha già indossato spesso in passato. Insomma, pare proprio che il rapper punterà tutto sull'eleganza ma senza rinunciare all'esuberanza: il "tocco" della moglie Chiara Ferragni sarà evidente nelle sue scelte fashion?