in foto: Max Mara

Le scarpe più trendy per il prossimo Autunno/Inverno 2021-2022 hanno linee pulite ed essenziali, forme semplici e tacchi raso terra o comodi e larghi. In questa Settimana della Moda sembra regnare uno stile essenziale: in passerella stanno sfilando soprattutto capi comodi ed extra large, sono azzerate le fantasie e i pezzi must sono capi evergreen che durano nel tempo. La moda sembra dunque adeguarsi all'attuale situazione mondiale dovuta alla pandemia, proponendo in passerella collezioni semplici e con pochi fronzoli. Lo stesso mood essenziale e basic possiamo trovarlo anche osservando gli accessori protagonisti in passerella.

Le scarpe di tendenza per il prossimo Autunno/Inverno 21-22 sono sì essenziali ma non rinunciano a dettagli originali. I cuissardes hanno dunque tacchi raso terra ma punte con decori baroque, i mocassini si alzano grazie a comodi tacchi larghi, mentre i classici décolleté sono resi originali con punte strettissime e tacchi geometrici e bassi. Dagli stivali dal mood anni '70 di Fendi alle scarpe con lacci in satin di Blumarine, passando per i modelli optical di Prada, le zeppe di Giuseppe Zanotti e le gold shoes di Moschino, abbiamo selezionato i 10 modelli più trendy e originali visti sulle passerelle della Milano Fashion Week Autunno/Inverno 21-22.

I cuissardes con punta barocca di Etro

Etro in passerella propone soprattutto scarpe dal tacco basso e completa la maggior parte deilook per l'Autunno/inverno 21-22 con cuissardes in pelle, alti fin sopra il ginocchio, con punte strette decorate da ricami dorati dal sapore barocco. Questi modelli comodi e trendy entrano di diritto nella classifica delle scarpe da avere il prossimo inverno.

in foto: Etro

I décolleté in raso legati di Blumarine

Le linee delle scarpe viste sulla passerella Autunno/Inverno 21-22 di Blumarine sono quelle di un paio di classici décolleté in raso, a rendere originale questo modello sono però i lacci in raso, dal colore acceso, da legare fin sopra la coscia, proprio come un paio di classici sandali alla schiava. Originali e super cool, queste scarpe sono perfette per dare un twist originale a un look mono colore o composto con capi essenziali.

in foto: Blumarine

Gli stivali anni '70 di Fendi

Sono eleganti eppure così semplici, abbinabili a tutto e intramontabili, gli stivali visti sulla passerella Autunno/Inverno 21-22 di Fendi, entrano di diritto nella classifica dei modelli di scarpa must per le linee chic e super trendy. Con punta tonda e realizzati in pelle dal colore neutro, questi stivali si abbinano a ogni outfit e sono perfetti per ogni occasione.

in foto: Fendi

I décolleté a punta stretta di Tod's

Originali e diverse dai soliti modelli, le scarpe viste nella collezione Autunno/Inverno 21-22 di Tod's diventano must grazie ai dettagli basic che però le rendono originali e indimenticabili. Dalla scollatura a V, fino alla punta black, che crea un contrasto di colore, e ai tacchi micro a forma di piramide, ogni elemento contribuisce a dare un twist originale e inconsueto a un modello classico da avere nel proprio look.

in foto: Tod’s

Gli stivali effetto cocco di Pollini

L'effetto cocco sulla pelle, la punta tonda e il contrasto bicolor rende questi stivali firmati Pollini uno dei pezzi must da avere il prossimo Autunno/Inverno 2021-21. Le linee pulite ed essenziali sono impreziosite grazie alla pelle lavorata, mentre il contrasto di colore aggiunge un dettagli trendy e chic al modello.

in foto: Pollini

Le sneakers pastello di Yatay

Hanno una tenue tonalità di giallo pastello le nuove sneakers Yatay, realizzate in pelle vegana e senza l'utilizzo di plastica o di altri materiali inquinanti. Estremamente semplici ma così eleganti queste scarpe casual possono essere indossate anche con gonne e abiti lunghi.

in foto: Yatay

Gli stivali con la zeppa di Prada

A spopolare sulla passerella invernale di Prada sono stati gli stivali con zeppa e tacco largo, stivali calza, dal plateau medio e dal tacco largo che sembrano diventare un tutt'uno con il look. Caleidoscopiche fantasie optical a colori caratterizzano la maggior parte dei modelli che aderiscono al piede e alla gamba come fossero una calza, da abbinare a contrasto con cappotti dai colori accecanti o per illuminare outfit total black.

in foto: Prada

I mocassini col tacco di Max Mara

Ad accompagnare i maxi coat, i confortevoli maxi pull, i montoni e i pantaloni oversize della collezione Autunno/Inverno 21-22 di Max Mara ci sono mocassini in cuoio con fibbia e tacco largo. Il marchio rivede il classico mocassino e lo rende più femminile con il tacco largo e alto: un modello perfetto per ogni look da giorno.

in foto: Max Mara

Le zeppe metallic di Giuseppe Zanotti

Hanno linee pulite, ma sono molto sexy, i sandali con la zeppa stretta che fanno parto della nuova collezione invernale di Giuseppe Zanotti. Il cinturino alla caviglia e l'incrocio sulla punta conferiscono al modello un tocco chic, mentre il pellame metallic e il dettaglio sul tallone aggiungono un tocco originale e glam a uno dei modelli must del prossimo anno.

in foto: Giuseppe Zanotti

I tacchi gold di Moschino

Luminose e dal dettaglio originale, le scarpe dorate di Moschino, viste sulla passerella Autunno/Inverno 21-22, ricordano i décolleté anni '80 con punta stretta e tacco conico. Jeremy Scott, designer della Maison italiana, rende particolare il classico modello grazie all'oro che luccica e soprattutto grazie al decoro tridimensionale applicato sul tallone e sul tacco.