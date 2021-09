Khaby Lame, da TikTok alla Milano Fashion Week: la sua prima sfilata con Gigi Hadid e Irina Skayk Durante la sfilata di Boss al Kennedy Sport Center, tra cheerleader e mascotte, ha fatto la sua comparsa Khaby Lame: il tiktoker da record ha sfilato come un vero modello, con una giacca college a quadri blu, e ha ballato con le mascotte. Sugli spalti dell’evento anche Fedez e Chiara Ferragni, la regina “sorpassata” da Khaby.

A cura di Beatrice Manca

foto via Instagram di @Boss

Khaby Lame non si ferma più: dopo aver sfilato sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia, il tiktoker dei record sbarca alla Milano Fashion Week. Non come uno dei tanti ospiti vip, ma come modello per BOSS: il tiktoker è sceso in passerella al Kennedy Center, dove è stata presentata la collezione Boss x Russell Athletic Primavera/Estate 2021, ballando insieme alle mascotte e posando per i fotografi insieme alle top model della sfilata, Gigi Hadid e Irina Shayk.

Khaby Lame modello per Boss

La sfilata di Boss è stata un vero e proprio show all'aperto, ispirato a una partita di baseball: tra cheerleaders, maxischermi e food trunk a un certo punto Khaby Lame ha fatto la sua comparsa sulla pista, sfilando come un vero modello e ballando con le mascotte a forma di pop corn.

Khaby Lame alla sfilata Boss

Khaby indossava una varsity jacket a quadretti, la tipica giacca dei college americani con le lettere colorate sul petto, e un paio di pantaloni sportivi blu scuro della nuova collezione Boss x Russell Athletic. Ad applaudirlo dagli spalti c'era anche Chiara Ferragni, la regina di Instagram "spodestata" da Khaby Lame.

Khaby Lame sfila per Boss

La collezione Primavera/Estate 2022 di BOSS

Lo show al Kennedy Center è ispirato a una partita di baseball, con tanto di cheerleader e food truck. Gli abiti richiamano le suggestioni dei campus americani: gonne preppy, varsity jacket, cappellini e sneakers indossate con le calze bianche alte. In passerella hanno sfilato cappotti cammello abbinati a capi dichiaratamente sportswear, come tute da ginnastica, felpe e top elasticizzati in arancio brillante. Tra le star in passerella c'erano Gigi Hadid e Irina Shayk: entrambe alla fine dello show si sono fatte immortalare insieme al tiktoker, che ormai è una star planetaria. Dopo lo shop di vestiti, ora punta in alto: il suo futuro nella moda si fa sempre più concreto.