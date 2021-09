Da Tina Kunakey a Barbara Palvin, tutte col panciotto alle sfilate: il nuovo must dell’autunno è mannish Il capo must-have che sta spopolando alle sfilate milanesi? Il panciotto. Tina Kunakey e Barbara Palvin sono le star che lo hanno sfoggiato in modo più glamour, ovvero abbinato a un completo dallo stile mannish. In quanti seguiranno questo trend dall’animo genderless durante l’autunno?

A cura di Valeria Paglionico

È in corso la Milano Fashion Week, la prima che si tiene in presenza dopo oltre un anno e mezzo di pandemia, e sono molte le Maison che stanno presentando le loro collezioni per la Primavera/Estate 2022. Al di là degli abiti e degli accessori lanciati in passerella, ad attirare le attenzioni del pubblico non possono che essere le star che assistono agli show direttamente dalle prime file. Se in occasione della prima giornata dell'evento le protagoniste indiscusse erano state Chiara e Valentina Ferragni con i loro maxi stivali di pelle, ieri a spopolare sono state Tina Kunakey e Barbara Palvin che nel front-row di Etro hanno lanciato il capo must-have dell'autunno 2021.

I look mannish delle star alle sfilate

Ieri pomeriggio è andata in scena la sfilata "psichedelica" di Etro e il front-row è stato letteralmente invaso dalle star. In molte hanno puntato sugli iconici look etnici simbolo della Maison, altre si sono distinte per modernità preferendo un super glamour stile mannish. È il caso di Tina Kunakey e Barbara Palvin, che si sono presentate allo show con il panciotto. La moglie di Vincent Cassel ha scelto un modello gessato sui toni del beige, lo ha abbinato a un completo over in tinta, mentre l'ex modella di Victoria's Secret ha preferito una variante in grigio topo (sempre gessata), coordinata a un paio di pantaloni ampi a vita bassa. In quante imiteranno il loro look fashion per l'autunno?

Bella Thorne col gilet alla sfilata di Etro

Come abbinare il panciotto

Sebbene all'apparenza il panciotto sembri essere un capo un po' troppo formale e rigoroso per la quotidianità, in verità è estremamente versatile, l'importante è riuscire ad abbinarlo nel modo giusto. Chi vuole essere glamour seguendo il trend più gettonato del momento, quello della moda mannish, farebbe bene a "imitare" Tina e Barbara portandolo con un tailleur con giacca e pantaloni. In alternativa può essere coordinato a dei jeans aderenti o una minigonna, magari abbinati a un paio di anfibi carrarmato che vanno tanto di moda. Chi preferisce lasciare a casa il blazer può anche portarlo come un normale gilet, ovvero sopra una camicia o una t-shirt. Insomma, a questo punto non resta che lasciare libero sfogo alla propria creatività.