Per Aurora Ramazzotti l’autunno è già arrivato: rilancia gli anfibi “carrarmato” ma col tacco Aurora Ramazzotti è in vacanza in montagna con mamma Michelle Hunziker e ne ha approfittato per sfoggiare un super trendy look “settembrino”. Ha rilanciato gli stivali con la suola “carrarmato”, proponendone una originale versione con maxi plateau e tacco. Diventeranno il must-have dell’autunno 2021?

A cura di Valeria Paglionico

Ricordate gli anfibi "carrarmato", gli iconici Monolith con la maxi suola in stile Frankenstein? Dopo aver spopolato nelle scorse stagioni invernali, sono tornati e probabilmente diventeranno il must-have anche del prossimo autunno, naturalmente in una originale versione "rivisitata". A rilanciare il trend è stata Aurora Ramazzotti che, complice una vacanza in montagna con mamma Michelle Hunziker, sembra essersi lasciata l'estate alle spalle. Ha infatti sfoggiato un look "settembrino" dai dettagli super fashion, attirando le attenzioni dei followers con le sue scarpe.

Il look "settembrino" di Aurora Ramazzotti

Non sapete cosa indossare per il rientro post-vacanze? Potete prendere ispirazione da Aurora Ramazzotti, che sui social si è lasciata immortalare con un look perfetto per il mese di settembre. La figlia di Michelle ha rinunciato a minigonne e shorts, preferendo dei jeans lunghi e a vita alta. Visto che le giornate sono ancora calde e soleggiate, ha aggiunto un accessorio che rimanda a uno stile "vacanziero", ovvero un crop top fiorato, con le maniche lunghe e delle stringhe regolabili al centro del décolleté. Niente sandali, ciabatte o sneakers tipicamente estive, a fare la differenza sono stati gli anfibi grunge con plateau e maxi tacco "carrarmato" (modello firmato Bottega Veneta da 990 euro).

Gli anfibi Flash di Bottega Veneta

Il ritorno degli anfibi con la suola maxi

I Monolith, ovvero gli anfibi in pelle dai volumi oversize e dalle linee strutturate, hanno letteralmente spopolato negli scorsi anni e, a giudicare dal nuovo look di Aurora Ramazzotti, saranno super richiesti anche nel prossimo autunno. Probabilmente, però, non avranno solo l'iconica suola "carrarmato", i modelli must-have potrebbero essere quelli con plateau e tacco (sempre in stile Frankenstein). Come abbinarli? Leggings, minigonne, jeans: gli stivali chunky sono comodi e versatili, sono capaci di aggiungere un tocco rock anche al più elegante degli outfit ed è proprio per questo che ci piacciono tanto.