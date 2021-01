Sono iniziati i saldi invernali 2021: le prime Regioni a partire sono state Basilicata, Valle d'Aosta e Molise il 2 gennaio, seguite il 4 gennaio da Abruzzo e Calabria e poi nel resto delle regioni (qui il calendario completo). Per iniziare bene il nuovo anno non c'è niente di meglio che un piccolo cambio di guardaroba. Mai come quest'anno però è importante non perdersi in giri inutili per negozi: la pandemia non è ancora alle nostre spalle, quindi per evitare rischi di contagio da coronavirus meglio evitare situazioni affollate e andare a colpo sicuro, risparmiando tempo e denaro. Quali sono allora i capi su cui puntare questo inverno? Cappotti lunghi e avvolgenti, ad esempio, decolté e stivali a punta, maglioni oversize e borse dall'essenza minimal e chic. Sono i must-have della stagione, ma anche un vero e proprio investimento per il futuro: con abbinamenti diversi, continueremo a portarli anche nei prossimi anni. Ecco una guida ai capi di tendenza dell'Autunno/Inverno 2020-2021.

Il cappotto che non passa mai di moda

L'acquisto del cappotto è un momento di grande responsabilità: quello sbagliato resterà sepolto nell'armadio, quello giusto invece diventerà un alleato fedele negli anni a venire. Ci sono modelli infatti che non passano mai di moda: come il cappotto cammello, tornato protagonista nelle collezioni Autunno/Inverno di MaxMara, Marni e Bottega Veneta. Oppure il doppiopetto, come quelli proposti da Balmain e Agnona. Le passerelle non lasciano dubbi: i modelli del momento sono lunghi fino ai piedi, con la cintura o con i bottoni. Il must-have di questo inverno è il "teddy bear", il cappotto dall'effetto peluche. Le sportive ameranno i piumini "fluffy" proposti da Moncler e Hermès, mentre chi ama lo stile elegante può scegliere una mantella, come quella di segnata da Stella McCartney.

in foto: Sfilata Miu Miu Autunno/Inverno 2020–21

I maglioni di tendenza per l'inverno

Quest'anno i brand hanno fatto sfilare maglieria di ogni tipo: da quelli con le spalline anni Ottanta di Philosphy by Lorenzo Serafini a quelli jacquard di Etro, fino ai maxicardigan di Scervino e Missoni. Tra i modelli più di tendenza ci sono i classici dolcevita e gilet, ma anche le maglie con i decori gioiello scintillante: in ogni caso un maglione nell'armadio è una coccola per proteggersi dal freddo con stile. Comodo, pratico e versatile, si può approfittare dei saldi per scegliere una lana pregiata: un bel norvegese a trecce larghe, magari bianco sporco, non passerà mai di moda e acquisterà valore.

in foto: Sfilata Marco De Vincenzo Autunno/Inverno 2020–21

I pantaloni di moda dell'inverno

Dopo mesi di tute, è arrivato il momento di scegliere tra i mille modelli di pantaloni di tendenza: dai leggins di Saint Laurent al modello "baloon" proposto da Etro, quest'anno le passerelle propongono una varietà di stili differenti tra cui scegliere. I pantaloni più cool dell'anno sono sicuramente quelli in pelle proposti da Isabel Marant, Agnona, Balmain e Alberta Ferretti. Segue il velluto, visto sulle passerelle di MaxMara e Elie Saab. La vita è altissima, stile cavallerizza, l'orlo invece si accorcia: se cercate un modello ampio e comodo i pantaloni su cui puntare sono le culottes, come quelle viste nella sfilata di Celine.

in foto: Sfilata Balmain Autunno/Inverno 2020–21

Le gonne su cui puntare questo inverno

Se per i pantaloni la moda offre una gamma di modelli tra cui scegliere, per la gonna la tendenza è chiara: lunga (almeno) fino al ginocchio e con lo spacco. Via libera quindi a gonne a matita o plissettate che accarezzano i polpacci, magari nel modello "a portafogli" con l'allacciatura sovrapposta. Tra i grandi ritorni c'è la fantasia scozzese e la gonna in denim con lo spacco centrale, dal sapore anni Novanta, come quelle proposte da Balmain e Chloé. I materiali su cui puntare sono la pelle, la maglia e la lana, vero must-have dell'Autunno/Inverno 2020-21. Le mini resistono con grande appeal sulle passerelle di Chanel, Marni e Moschino.

in foto: Sfilata Fendi Autunno/Inverno 2020–21

Le scarpe da comprare subito

Parola d'ordine: punta. Che siano stivali o flat, nelle collezioni Autunno/Inverno 2020-21 abbiamo visto un trionfo di scarpe con punte affilatissime. La calzatura cult di questa stagione è lo stivale alto a punta che ricorda gli anni Duemila: Elie Saab li ha proposti cuissard mentre Isabel Marant ha scelto la pelle in nuance chiare. Punte anche per le decolté, che si arricchiscono di dettagli preziosi, fiocchi e laccetti, come quelle viste sulle passerelle di Fendi e Saint Laurent. Tra i modelli più glamour anche mary-jane e sandali intrecciati e mocassini con il tacco. Altri brand hanno disegnato scarpe pratiche e molto cool, come gli intramontabili Chelsea boots e gli stivali in gomma "futuristici" disegnati da Bottega Veneta e Prada.

in foto: Sfilata Isabel Marant Autunno/Inverno 2020–2021

Le borse evergreen viste in passerella

Micro o macro: quest'anno le borse non hanno vie di mezzo. Sono in versione ‘maxi' le clutch intrecciate con le frange di Bottega Veneta o quelle in tessuto di Givenchy, da portare sottobraccio magari abbinandole ai guanti, come abbiamo visto fare in passerella. Micro, al contrario, quelle di Lanvin (da portare a mano) le mini tracolle di Etro o le borse di Marco De Vincenzo, che si agganciano alla cintura. La tendenza per le borse ques'anno è minimal: Jil Sander propone una bag "a bustina" rettangolare, pulita ed essenziale mentre Dior fa sfilate le modelle con una handbag in velluto, senza fronzoli. Anche i colori sono neutri e sobri, perfetti per essere abbinati a qualsiasi outfit: nero, beige, sabbia, ghiaccio.