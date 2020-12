I saldi invernali 2021 cominceranno il 2 gennaio in Campania, Sicilia, Molise e Valle d'Aosta e il 5 gennaio in Umbria, Abruzzo, Piemonte, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Puglia. A seguire tutte le altre regioni, fino al 13 febbraio. Sono ancora in attesa di delibera Basilicata e Calabria mentre nella provincia autonoma di Trento sono liberi. Il calendario è stato reso noto sia da Federmoda che dalla Confcommercio e potrebbe subire piccole modifiche, soprattutto alla luce di future decisioni del Governo, nelle prossime settimane. Il momento è ancora delicato, ma l'occasione dei saldi invernali è solitamente molto attesa dai consumatori, allettati dall'idea di accedere a prezzi ribassati. Quest'anno lo shopping risentirà ancora molto degli effetti della pandemia, con misure anticontagio e norme di contenimento che saranno ancora in vigore e che potrebbero dunque rendere più difficoltosa la sessione di acquisto.

Quando iniziano i saldi invernali 2021: le date regione per regione

Ecco il calendario dei saldi invernali 2021, con le date di inizio regione per regione:

Campania: 2 gennaio

Molise: 2 gennaio

Sicilia: 2 gennaio

Valle d'Aosta: 2 gennaio

Abruzzo: 5 gennaio

Friuli Venezia Giulia: 5 gennaio

Lombardia: 5 gennaio

Piemonte: 5 gennaio

Puglia: 5 gennaio

Sardegna: 5 gennaio

Umbria: 5 gennaio

Lazio: 12 gennaio

Marche: 16 gennaio

Provincia autonoma di Bolzano (maggior parte dei Comuni dell'Alto Adige con eccezione dei comuni turistici): 16 gennaio

Liguria: 29 gennaio

Emilia Romagna: 30 gennaio

Toscana: 30 gennaio

Veneto: 30 gennaio

Provincia autonoma di Bolzano (Comuni turistici): 13 febbraio

Provincia autonoma di Trento: saldi liberi

Basilicata: in attesa di delibera regionale

Calabria: in attesa di delibera regionale

Il 2020 ha molto penalizzato il settore moda, che ha risentito fortemente della pandemia entrando in forte crisi. Durante il lockdown data l'impossibilità di spostarsi tra comuni e la chiusura dei negozi moltissimi acquirenti hanno approfittato degli e-commerce e della possibilità di fare shopping virtuale, comodamente da casa. Un po' anche per questo motivo, per riportare le persone nei negozi fisici, il Governo ha pensato all'iniziativa Cashback: un rimborso sugli acquisti effettuati nel punto vendita, a patto che non vengano fatti però pagando in contanti. Occasioni come i saldi sono importantissime per dare una scossa all'economia, mai come in questo momento in una fase di stallo a causa dell'emergenza Covid-19. Le regioni deciso autonomamente le date di avvio dei saldi, a seconda delle proprie specifiche esigenze territoriali e delle indicazioni del Governo, che comunque fino al 6 gennaio (per il momento) ha intenzione di mantenere in vigore una serie di misure restrittive con lo scopo di contenere la pandemia e tenere sotto controllo i contagi.

Norme anti Covid durante i saldi invernali 2021

Frequentare negozi implica ovviamente il rispetto di una serie di norme importanti, che da mesi accompagnano la nostra quotidianità e con cui abbiamo ormai cominciato a familiarizzare tutti. Queste regole saranno ovviamente valide anche durante i saldi invernali, dunque obbligo di mascherina nei punti vendita per clienti e commessi (anche in camerino), frequente igienizzazione delle mani, distanza di sicurezza di almeno un metro sia mentre si è in fila per entrare che mentre si è in fila per pagare. Ciascun punto vendita dovrà indicare la capienza massima di persone ammesse all'interno e fermo restando la possibilità di pagare in contanti, si ritiene comunque preferibile la modalità elettronica, interazione più igienica e controllata. A discrezione del punto vendita ci saranno regole in merito al cambio e alla prova in camerino.

I consigli per prepararsi ai saldi

Date le difficoltà di questi mesi, il cosiddetto shopping terapeutico potrebbe rivelarsi quanto mai importante: e non solo per l'umore del consumatore, ma anche per l'economia dei negozianti. Meglio tenere a mente però alcune dritte che potrebbero evitare di cadere in acquisti sì facili, ma sbagliati. Per esempio è sempre valido il consiglio di controllare i prezzi prima dell'inizio dei saldi, per evitare truffe: alcuni negozi propongono infatti capi scontati, ma di vecchie collezioni o avanzati in magazzino e non della stagione in corso. Anche provare i capi prima dell'inizio delle svendite, per poi andare ad acquistarli a prezzi scontati, potrebbe essere una buona mossa. I vestiti sono sicuri anche a detta del virologo Pregliasco, secondo cui la possibilità effettiva di essere infettati attraverso il contatto coi tessuti è molto limitata.