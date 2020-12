Sono uno dei simboli della Swinging London, inglesi che più inglesi non si può: i Chelsea boots, gli stivaletti bassi con una banda elastica laterale, sono una calzatura intramontabile. Hanno conquistato stilisti e musicisti (un nome su tutti: i Beatles) e dagli anni Sessanta rappresentano l'alternativa giovane, comoda e rock alla classica scarpa stringata. Per decenni nel guardaroba maschile, questi stivaletti in realtà furono inventati per una donna: la regina Vittoria. Le collezioni invernali dei brand lo confermano: da Valentino a Saint Laurent, i Chelsea sono tornati in mille varianti. Scamosciati o lucidi, con la suola a carrarmato o con un filo di tacco: ma tutti con il tassello elastico che li ha resi famosi.

La storia dei Chelsea boots, dalla regina ai Beatles

Come molte delle tendenze nate in Gran Bretagna, anche i Chelsea boots hanno un'origine nobile: furono brevettati dal calzolaio personale della regina Vittoria, J. Sparks-Hall. Una calzatura pratica, che la sovrana indossava per passeggiare in campagna o per cavalcare. L'invenzione della gomma vulcanizzata permise di inserire il tassello elastico sulla caviglia, che li rendeva molto facili da infilare e sfilare. Sono parenti stretti dei jodhpur, gli stivaletti utilizzati dai coloni britannici in India. Dandy, aristocratici, militari: per decenni sono stati la calzatura prediletta dell'aristocrazia inglese. Ma intanto, con l'avanzare del nuovo secolo, la moda era passata.

in foto: I Beatles nel 1964

La rinascita dei Chelsea boots avvenne negli anni Sessanta grazie a un gruppo di testimonial d'eccezione: i Beatles. Il gruppo all'apice del successo lanciò la moda e gli stivaletti (con l'aggiunta di un tacco) diventarono ben presto uno dei simboli dello stile Mod e della Swinging London degli anni Sessanta. In quel periodo gli stivaletti presero i due nomi con cui oggi li conosciamo: "Beatles boots" come il gruppo che li ha resi famosi e "Chelsea boots" come il quartiere di Londra ritrovo di musicisti e artisti.

Beatles boots, i modelli da scegliere questo inverno

La moda ha giocato con suole, materiali e altezze: il più fedele alla tradizione è il modello firmato Alexander McQueen, nero con elastico rosso a contrasto. Saint Laurent sceglie una fantasia leopardata e il tacco (esattamente come quelli di John, Ringo e Paul). Con un look total black basta questo dettaglio per un look che richiama l'energia dei Sixties. Church's unisce l'eleganza delle scarpe stringate alla praticità degli stivaletti, decorando le punte con un disegno a coda di rondine. Quelli di Bottega Veneta e Jil Sander puntano sulla maxi suola in carrarmato a contrasto, creando un ibrido tra Chelsea e combact boots. Anche Valentino esagera i volumi, soprattutto nella suola. Non mancano le alternative low cost: quelli di &Other Stories hanno la linea affusolata e la punta squadrata in perfetto stile Mod. Pratici e stilosi, sono la calzatura ideale su cui puntare ai prossimi saldi: se sono sopravvissuti a un secolo e mezzo di storia, non c'è dubbio che li indosseremo anche nel 2021.