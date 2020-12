In passerella li abbiamo visti di tutti i tipi: affusolati o morbidi, con il tacco a spillo o squadrato, in pelle e scamosciati. Ma tutti gli stivali proposti quest'inverno hanno un dettaglio in comune: la punta. Sono tornati gli stivali a punta, come negli anni Duemila: pensavamo che ormai fossero definitivamente archiviati e invece eccoli di nuovo indosso a vip e a modelle, da Belen Rodriguez a Zendaya. Le passerelle lo confermano: lo stivale alto e grintoso è quel che serve per affrontare l'inverno con stile. E perché no, con un tocco rock: perfino Kate Middleton ha "osato" uno stivale a punta in suede nero, molto chic. Quindi, via libera per tutte.

Gli stivali a punta visti in passerella

Su una cosa la moda è d'accordo: la punta deve essere triangolare e "affilata". Sul resto, invece si può giocare variando tacchi, texture e altezze. Saint Laurent li propone altissimi e lucidi, effetto seconda pelle. Il cuissard non è mai passato di moda: lo conferma anche Elie Saab che fa sfilare le sue modelle con modelli che fasciano la coscia. La versione low cost da avere subito nell'armadio è quella di Mango con il tacco a spillo. Nero e strutturato anche quello di Jil Sander, che arriva appena sotto il ginocchio. Isabel Marant rivisita il texano in vari colori mentre Dolce&Gabbana punta su un modello "corsetto", trasparente e con i lacci. Jimmy Choo firma una versione in coccodrillo verde scuro. Lo stesso effetto (ma a prezzo contenuto) scelto da H&M per i suoi stivali. Tutti diversi, ma tutti estremamente "appuntiti".

in foto: Sfilata Jil Sander

Stivali a punta, come li portano le star

Un trend che ha cavalcato anche Elisabetta Gregoraci: al Grande Fratello Vip l'abbiamo vista indossare gli Shark Lock Boots, un modello a punta di Givenchy. Il modello da copiare è quello indossato da Belen: in coccodrillo e con il tacco a spillo. Gli abbiamo visti sfilare sui red carpet in versione grintosa: le popstar Bebe Rexha e Madison Beer hanno scelti modelli lucidi, alti fin sopra al ginocchio, abbinati a minidress. La più eccentrica è Rihanna, che su Instagram posa con i "puffer boots" un modello argentato e imbottito della sua collezione Fenty. Ma c'è anche chi adatta la moda al proprio stile personale, scegliendo modelli meno "aggressivi" e dalle linee pulite: la punta infatti può essere molto chic e reale, come suggeriscono i look di Kate Middleton e di Letizia Ortiz di Spagna. In due diverse occasioni hanno scelto un modello molto simile, uno stivale aderente scamosciato nero con una punta "ingentilita" e il tacco sottile. Kate in particolari li ha sfoggiati poche settimane fa, durante un tour reale insieme al marito William, abbinandoli a un cappotto rosso.