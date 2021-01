I saldi sono dietro l'angolo ed è ora di iniziare a stendere una lista di capi su cui puntare, per andare a colpo sicuro nei negozi. Uno dei capi di cui non si può proprio fare a meno è il maglione: è il capo più pratico dell'inverno ma è anche uno dei must-have visti in passerella. Insomma, è un investimento da fare subito approfittando delle offerte. Le maison di moda li hanno proposti in versione oversize o "crop", a collo alto o con i bottoni, con i decori gioiello o con la lavorazione a trecce: tante versioni diverse tra cui scegliere in base al proprio stile o al mood del momento. Con gli abbinamenti giusti e con un po' di attenzione alla qualità del materiale il maglione diventa un capo evergreen, da comprare questo inverno e indossare anche nei prossimi anni. Ecco dieci modelli su cui puntare.

1. Il maglione oversize

Quest'anno le parole d'ordine sono comfort e morbidezza: tra i trend di stagione c'è infatti il total look in maglia e il leisurewear, ampio e confortevole. Il maglione oversize, must-have dell'inverno, unisce queste caratteristiche: si porta sui jeans o come mini abito, con collant e stivali. Un capo oversize è di tendenza, tiene al caldo ma soprattutto è versatile. Con gli accorgimenti giusti, l'effetto "maglione della nonna" è facile da evitare: basta una cintura a stringere il punto vita o una gonna a matita per bilanciare il volume.

in foto: Sfilata Marco De Vincenzo Autunno/Inverno 2020–2021

2. Il maglione a collo alto

Un classico intramontabile del guardaroba: il maglione a collo alto ha il vantaggio di esaltare la figura e di proteggere dal freddo. In più garantisce un'aria sofisticata e "intellettuale". Il modello oversize è una vera e propria armatura chic per affrontare l'inverno, mentre quello "slim" è perfetto per bilanciare altri volumi: è il capo giusto da indossare sotto una giacca con le spalline anni '80 o per accompagnare un pantalone in velluto. Un dolcevita permette di giocare con le sovrapposizioni, come abbiamo visto nella sfilata Longchamp: sotto il maglione, sopra un top o una bralette a vista.

in foto: Sfilata Longchamp Autunno/Inverno 2020–21

3. Il maxi cardigan

Rubato allo stile "preppy" dei college, il cardigan con i bottoni quest'anno è un capo must da portare fino a primavera. Se in autunno il modello su cui puntare era quello "cropped" sopra l'ombelico, per l'inverno via libera a quello oversize, caldo e avvolgente. Per evitare l'effetto "nonna" o "biblioteca" però bisogna bilanciare bene i volumi: un cardigan maxi sposa bene un crop top a vista, un body o gli shorts. Le passerelle giocano sulle sovrapposizioni: quelli jacquard di Missoni si indossano come cappotti, uno sopra all'altro.

4. Il modello crop

Quest'estate il crop top è diventato il modello da copiare alle star: il taglio corto "alle costole" torna anche in inverno per cardigan e maglioni, come ha dimostrato la sfilata Autunno/Inverno 2020-21 di Miu Miu. Il maglione crop è l'estremo opposto del modello oversize: o si ama o si odia. Si porta a pelle o sulla lingerie e completa perfettamente le gonne a matita o i pantaloni a vita alta. Come per il dolcevita, il trend di quest'anno è giocare sulle sovrapposizioni.

in foto: Sfilata Miu Miu Autunno/Inverno 2020–21

5. Il maglione con le decorazioni gioiello

La parola "maglione" evoca subito morbidezza e calore: una baita in montagna, una passeggiata sulla neve o nel bosco, i disegni norvegesi. Ma il maglione può essere anche scintillante e prezioso: Ermanno Scervino ha fatto sfilare modelli slim arricchiti da decorazioni in pietre, effetto gioiello. L'idea è stata subito copiata dai brand low cost come H&M, che ha proposto in collezione maglioni impreziositi da perle, catenine o borchie. Un'idea perfetta per essere comode ed eleganti al tempo stesso.

in foto: Sfilata Ermanno Scervino Autunno/Inverno 2020–21

6. Il maglione a trecce

Il maglione con la lavorazione a trecce è il "re" della maglieria: sofisticato, morbidissimo, un vero must-have. Si porta con tutto: con i pantalone aderenti e gli stivali evoca subito il mondo del polo e dell'equitazione, con una gonna plissettata prende un fascino "borghese" e parigino. Il colore su cui puntare? Rigorosamente il bianco: è il trend di questa stagione e un evergreen da comprare ora e tenere nell'armadio per sempre. Il capo perfetto su cui investire ai saldi.

in foto: Sfilata Longchamp Autunno/Inverno 2020–21

7. Il maglione con spalline anni '80

Gli anni Ottanta sono tornati o forse non se ne sono mai andati: sta di fatto che le passerelle invernali hanno mostrato molti omaggi alla decade di eccessi e pop. Per esempio, abbiamo visto le spalline imbottite e le maniche a palloncino: non solo sulle giacche, ma anche sui maglioni. Lorenzo Serafini le sceglie per arricchire un pull delicato e romantico, Isabel Marant le usa per una linea di maglieria decisa e grintosa. In versione griffata o low cost, è uno dei must-have da conquistare con i saldi.

in foto: Sfilata Philosophy by Lorenzo Serafini Autunno/Inverno 2020–21

8. Il gilet

Sembrava un capo scomparso dagli armadi delle fashion addicted, ormai relegato a nonni, zii e professori. E invece il gilet è tornato sulle passerelle, da Gucci e Dior. I modelli di tendenza sono coloratissimi e morbidi, con i bottoni o in stile college. L'idea in più è portarli sopra una camicia oversize o con un twin-set abbinato, in modo da sdrammatizzarlo. Se con la giacca sembra troppo "serioso" il gilet si può sdrammatizzare abbinandolo a gonne in pelle o pantaloni palazzo per un effetto molto cool.

9. Il maglione jacquard

Come il maglione a trecce, anche il modello jacquard è un capo intramontabile che vale bene la spesa approfittando dei saldi. L'investimento in un materiale di qualità (una lana pregiata o un cachemere) verrà ripagato nel tempo: questo capo conserva sempre il suo fascino, oltre a essere una vera e propria coccola da indossare. Una scelta azzeccata per il guardaroba: anche il look più semplice viene rivitalizzato dalle fantasie geometriche.

in foto: Sfilata Etro Autunno/Inverno 2020–21

10. Il maglione colorato in una tinta accesa

Quest'anno i colori di tendenza giocano sulle tinte pastello o sulle nuance della natura: bianco sporco, rosa antico, beige. Per affrontare le giornate grigie di gennaio e febbraio però c'è bisogno di una carica di energia. Le passerelle ci vengono incontro con look color block con abbinamenti audaci, come il mix di rosa, fucsia e rosso visto nella sfilata di Alberta Ferretti. Nella shopping list dei saldi aggiungete un maglione in una tinta accesa e decisa: blu elettrico, magenta, giallo o viola. Spezzano la monotonia del total black, spiccano e accendono ogni look. Quello che ci vuole per risollevare l'umore e uscire da un inverno difficile.