Per un po' è il caso di riporre nell'armadio le minigonne: la gonna di tendenza dell'inverno 2021 infatti è rigorosamente lunga. Sotto il ginocchio, al polpaccio o fino ai piedi: da Fendi a Hermés, i brand hanno giocato con i materiali (velluto, maglia, pelle o vinile) ma sono rimasti generalmente fedeli al modello della gonna lunga, magari arricchita da uno spacco laterale. Ci sono delle notevoli eccezioni: le minigonne di Chanel, Etro e Marni. Ora che sono iniziati i saldi l'obiettivo è conquistare una delle gonne viste in sfilata, come l'intramontabile gonna plissettata dal fascino retrò, l'avvolgente gonna a matita e la gonna con lo spacco laterale profondo. Ecco i modelli da tenere nell'armadio fino alla primavera.

1. Gonna a matita

Non è la più facile da portare, ma è sicuramente tra le più eleganti: la classica gonna a matita esalta la figura ed è uno dei capi più di tendenza dell'inverno. Alcuni modelli sono alleggeriti da un piccolo spacco che aiuta le gambe a essere più libere nei movimenti, ma l'essenza di questo capo è quella di essere fasciante, stretta e avvolgente. L'ideale è portarla con qualche centimetro di tacco per riequilibra la figura della gamba. La gonna a matita ama i tessuti invernali, come il tweed, ma molti brand low cost l'hanno rivisitata con tessuti elastici, come la maglia: l'equilibrio perfetto tra comfort e stile.

in foto: Sfilata N°21 Autunno/Inverno 2020–21

2. Gonna in pelle

Pantaloni, trench, giacche: quest'anno la pelle ha conquistato tutto il guardaroba, incluse le gonne. Sono apparse sulle passerelle invernali di Brognano, Hermés, Elisabetta Franchi e Versace. Le sfumature di colore tra cui scegliere sono quelle tipiche della pelle: nero, cuoio o terra di Siena, riproposte anche dai brand low cost. Per abbinare la gonna in pelle l'ideale è giocare sul contrasto di materiali: un morbido pull bianco la rende più informale mentre una camicia in seta crea subito un look più elegante. L'idea da copiare alle passerelle? Coordinarla agli stivali dello stesso colore.

in foto: Sfilata Hermés Autunno/Inverno 2020–21

3. Gonna plissettata

La gonna plissettata lunga fino al polpaccio, che ondeggia a ogni passo, è un pezzo che coniuga praticità e femminilità. Hermés la propone in pelle, uno dei materiali più gettonati di questa stagione, Tory Burch gioca con la leggerezza della stampa floreale mentre Micheal Kors abbina la gonna plissettata a stivali alti e giacche dall'aria militare. Molto versatile, la gonna plissettata si abbina con tutto: si porta con capi oversize, in un gioco di sovrapposizioni o con crop top e maglioncini aderenti, in modo da esaltare il punto vita.

in foto: Sfilata Micheal Kors Collection

4. Gonna in denim

Gli anni Novanta sono tornati e la gonna longuette in denim sono la conferma. Chloé rispetta il trend di stagione: lunga fino alle caviglie con maxispacco centrale. La gonna in denim di Balmain invece arriva appena sotto il ginocchio, con i tasconi laterali dal tocco grunge: in passerella l'abbiamo vista abbinata a maxistivali in pelle, un altro must di questo inverno. Il vantaggio di acquistare una gonna simile ai saldi è che verrà sfruttata fino all'estate: il denim è il tessuto più longevo del guardaroba e non conosce stagioni.

in foto: Sfilata Chloé Autunno/Inverno 2020–21

5. Gonna con maxispacco

Che siano in pelle o in denim, plissettate o a pieghe, molte delle gonne viste in passerella avevano un elemento in comune: lo spacco. Centrale per le gonne di Balmain e Chloé, laterale invece per i modelli di N°21, Christian Siriano e Saint Laurent. Il designer Anthony Vaccarello sfrutta lo spazio "a vista" per mostrare lo stivale altissimo, effetto seconda pelle. Lo spacco viene solitamente associato a un look sexy, ma la moda di questa stagione dimostra che con gli abbinamenti giusti può essere un capo portabile a tutte le ore, anche in ufficio: da mettere assolutamente in lista per i saldi.