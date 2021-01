in foto: Celine

Le borse di tendenza dell'inverno 2021 non conoscono mezze misure: o sono così piccole da poterle appendere alla cintura o sono maxi, perfette per contenere tutti i segreti di chi le indossa. Le sfilate hanno proposto maxi clutch da portare a mano (come quelle firmate Chanel e Bottega Veneta) l'intramontabile borsa a secchiello e borse a spalla dai colori neutri, dalla shopper bianco ghiaccio di Stella McCartney alla borsa scamosciata ed essenziale di Tod's. Le mode passano, ma le borse restano e anzi negli anni acquistano valore: approfittando dei saldi si può conquistare una delle it-bag delle collezioni Autunno/Inverno 2020-21, in versione griffata o low cost, da sfruttare anche negli anni a venire. Ecco cinque proposte dalle passerelle.

1. La maxi clutch

In velluto, in pelle, con la chiusura a scatto o con la zip. Quest'anno la regola per scegliere la pochette è solo una: che sia grande, da portare sottobraccio. Le clutch, le borse eleganti senza manici, hanno conquistato le passerelle delle collezioni Autunno/Inverno: le più iconiche restano quelle di Bottega Veneta, intrecciate e con le maxi frange. Jil Sander, all'opposto, fa una scelta di rigore: rigide e rettangolari, in colori essenziali come il nero e senza fronzoli. Chanel rielabora il classico borsellino vintage con la chiusura metallica a scatto, trasformandolo in una borsa in velluto con maxi applicazioni dall'aria assolutamente parigina. Un accessorio elegante, perfetto per il giorno e per la sera.

in foto: Chanel

2. La hand bag rigida

Dopo stagioni dominate dalle tracolle, ecco tornare le hand bag, le borse a mano in versione compatta. La moda gioca con dimensioni e colori, proponendo modelli spiritosi come quello di Lanvin, che sembra una scatolina di merchandising, o in colori pop come quelle di Jil Sander. Sulle passerelle di Fendi sono apparse borsette in velluto (uno dei trend della stagione) in colori morbidi anche alla vista. Un trend che i brand low cost hanno colto al volo: da Mango a Gianni Chiarini è un tripudio di hand bag rigide dallo stile vintage, in simil pelle o simil coccodrillo. Piccole e preziose.

in foto: Fendi

3. La mini bag alla cintura

Rivisitazione super chic del classico marsupio: dimenticatevi la forma tozza e i materiali sintetici, la tendenza ora è allacciare al punto vita una vera e propria "belt bag" in pelle, rifinita nei dettagli. Marco De Vincenzo ha fatto sfilate diversi modelli, in colori a contrasto rispetto alle giacche. Prada rielabora la classica cintura con i passanti, aggiungendo la sua minibag al posto della fibbia, in posizione centrale. Calcaterra punta su un classico color cuoio, allacciando sul fianco la sua minibag con una fibbia sottile come un laccio. Dimenticatevi la capienza: le mini bag sono una dichiarazione di stile.

in foto: Marco De Vincenzo

4. Il secchiello

La forma è inconfondibile: cilindrica e rigida, oppure stretta sulla sommità da un laccio. La borsa a secchiello tipica degli anni Settanta torna sulle passerelle in versioni couture. La linea vintage ma al tempo stesso essenziale ne fa un accessorio eterno e facile da portare. Il secchiello è anche un modello molto capiente e pratico: basta "tuffare" la mano per trovare subito cosa serve. Chanel ha optato per il classico metalassé nero ornato dalla catenella mentre Celine l'ha proposta rigida in pelle marrone, da portare a tracolla. Gucci l'ha proposta in un'ampia varietà di colori, dal classico cipria all'azzurro scintillante con l'aggiunta di paillettes.

in foto: Celine

5. La borsa a spalla capiente

Quest'anno non ci sono mezze misure: o la borsa è mini o è maxi. Le più capienti, in perfetto stile Mary Poppins, si portano a spalla: le passerelle ne hanno proposti diversi modelli, tutti accumunati dalle dimensioni "extra" e dai colori prevalentemente neutri neutra, bianco ghiaccio, camoscio, beige o sabbia. Un modello di tendenza è la borsa a spalla "hobo" cioé tondeggiante a "fagotto", come quelle proposte da Bottega Veneta, Valentino e Alberta Ferretti. Nelle sfilate non sono mancate le più classiche versione shopper (come quella bianca di Stelle McCartney) o la tote bag squadrata. Un vero investimento per il futuro: capienti, pratiche e chic al tempo stesso, la loro versatilità le rende facili da abbinare a ogni look.