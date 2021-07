Colore capelli estate 2021: idee e sfumature di tendenza I colori di tendenza per i capelli dell’estate 2021 spaziano dal classico biondo, declinato con le sfumature calde color miele oppure fredde e argentate, al castano cioccolato o ramato, fino ad arrivare al rosso intenso. Ma non finisce qui: i colori di moda sono anche quelli più vivaci e frizzanti come le tonalità pastello, dal pesca fino al verde, da portare anche con un look color block. Ecco le foto a cui potrai ispirarti per cambiare il tuo colore di capelli.

A cura di Federica Ambrogio

Tchip Coiffure Collection P/E 2021

Tra i colori di capelli di tendenza per l'estate 2021 ci sono le sfumature più disparate, dal caramello al biondo vaniglia, fino ad arrivare all'honey brown e al rosso acceso e vibrante che dona un tocco di vitalità al tuo look. Ma non solo: per la stagione calda la moda colore capelli 2021 non racchiude solo i colori evergreen e tradizionali, ma anche quelli arcobaleno e dalle sfumature pop che si abbinano anche ai colori più classici creando look color block. Scegliere il giusto colore di capelli per valorizzare al meglio il viso e gli occhi sarà quindi ancora più semplice: le tonalità di tendenza per i capelli dell'estate 2021 soddisfano le esigenze di ogni donna, da chi preferisce i look più naturali a chi ama i colori più sgargianti. Abbiamo selezionato le foto dei colori di capelli di tendenza per l’estate 2021 a cui potrai ispirarti per stravolgere il tuo look e semplicemente per ravvivare la tua chioma con delle schiariture o highlights che potrai ottenere creando sui tuoi capelli un face framing che incornicia il viso oppure un gettonatissimo balayage per dare un effetto di luce naturale a i tuoi capelli, che siano castani oppure biondi, con sfumature calde oppure fredde. Sfoglia la gallery e scopri tutti i colori di tendenza per i capelli dell'estate 2021.

Tutte le tendenze per i capelli biondi

Il biondo è sempre uno dei colori di capelli più in voga per il periodo estivo: quest'anno però le sfumature di biondo tra cui scegliere sono davvero tantissime da quelle più calde e arricchite di un tocco color miele passando per le avvolgenti sfumature biondo grano, fino ad arrivare a quelle fredde e con un accenno di argento perfette per esaltare le carnagioni lunari. Il biondo sarà il colore ideale da sfoggiare con un taglio a caschetto ma anche i con i tagli di capelli più corti e sbarazzini.

Il biondo miele di Evos

Capelli castani, dal caramello al cioccolato: le sfumature di moda

I capelli castani non sono affatto banali, soprattutto se il colore viene scelto ad hoc in base alla tua carnagione tra le nuance di moda per l'estate 2021. Chi ama i colori più scuri e profondi potrà scegliere ad esempio il castano cioccolato, ideale sia sul capello corto che su quello medio lungo, mentre se preferisci illuminare la tua chioma potrai aggiungere qualche sfumatura color caramello che creerà luce e movimento tra i tuoi capelli. Per chi invece preferisce le tonalità calde e ramate saranno perfetti i bronze hair, le sfumature color bronzo che ravvivano anche le chiome più scure.

Il castano cioccolato della collezione Naturellement me by Saint Algue

Le sfumature di rosso per i tuoi capelli

Un altro must tra i colori di moda per i capelli dell'estate 2021 è il rosso. Anche in questo caso non c'è una sola sfumatura di tendenza, ma si spazia dal rosso vivo e color ciliegia ai capelli ramati con i riflessi caldi, come ad esempio i copper hair, dove i capelli si tingono di una tonalità rosso rame estremamente luminoso. È il colore più gettonato da abbinare a uno dei tagli più in voga per la stagione calda, il boule: cortissimo e sbarazzino è perfetto con i capelli color rame per creare un look fresco e vibrante.

Le sfumature rosso rame della collezione IFeel de La Biosthétique

Il face framing dell'estate 2021

Oltre al balayage che permette di ottenere schiariture dall'effetto naturale sui capelli, la tecnica di colorazione più in voga per l'estate 2021 è il face framing: si tratta di una schiaritura delicata che incornicia il viso, che si può ricreare su qualunque tonalità di capelli scegliendo di tonalizzare le ciocche ai lati del viso con un colore più chiaro. Se vuoi un look d'ispirazione anni' 90 invece, le schiariture che faranno per te sono le ciocche bionde davanti, da ricreare con la tecnica money piece highlight.

Il face framing con le ciocche bionde – Jean Louis David

Peach hair

Se ami i colori estrosi e stravaganti tra le sfumature più gettonate dell'estate 2021 c'è il pesca: una tonalità morbida e luminosa che unisce le nuance del rosa a quelle del rame dorato per dare luminosità al viso. Un colore particolare che si abbina perfettamente sia ai capelli lunghi, dove potrai ricreare styling lisci oppure mossi per mettere in risalto tutte le sfumature dei tuoi capelli, oppure sui capelli corti come ad esempio un pixie cut.

Le sfumature del pesca – Marea Collection by Sens.ùs

I capelli con le sfumature pastello

Le amanti dei capelli colorati potranno sbizzarrirsi con le sfumature pastello dell'estate 2021: oltre al pesca infatti saranno di tendenza il rosa, il verde, il grigio argento e l'azzurro, mentre se preferisci i colori più accesi dalle sfumature calde potrai osare con il giallo vibrante. I capelli pastello potranno essere ricreati con look dalle tonalità sfumate e leggere oppure più strong e decise. Se non vuoi osare con un vero e proprio colore su tutta la chioma potrai provare il color block, abbinando un colore tradizionale a un altro più vivace. Perfetto ad esempio l'abbinamento tra il biondo e le tonalità pastello del rosa e del verde, mentre chi ha i capelli più scuri potrà abbinare le sfumature del blu e del viola, ma anche del rosso e dell'arancione.