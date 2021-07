in foto: Jean Louis David

Tra i tagli di capelli corti di tendenza per l'estate 2021 c'è il boule, un taglio dalla forma arrotondata che incornicia il viso. La linea arrotondata conferisce al taglio una forma simile a quella di una palla, da cui il taglio prende letteralmente il nome. Il taglio boule è stato proposto da Jean Louis David e può essere caratterizzato da diverse linee: la classica bombata dallo stile retrò che ricorda gli anni '70 oppure la nuova versione rivisitata, cortissima e sbarazzina da portare con la frangia, come quella proposta da Cotril. Il nuovo boule è più corto sulla nuca e più lungo nella parte frontale del viso e ai lati, mentre la versione classica bombata è un carrè cortissimo che incornicia il viso. Il taglio boule però non sta bene a tutte: da evitare ad esempio sui visi arrotondati, mentre valorizza particolarmente i visi dalle linee squadrate.

A chi sta bene il boule

Il taglio boule è originale e di tendenza, ma purtroppo non sta bene a tutte. La linea bombata dona particolarmente ai visi spigolosi come chi ha la forma rettangolare o squadrata e valorizza i volti ovali e allungati. È invece un taglio da evitare sui visi particolarmente rotondi. La versione più moderna, sfilata e cortissima, sta bene ai visi minuti, anche a quelli con i lineamenti più geometrici e decisi. Il boule valorizza poi particolarmente i capelli lisci, meno quelli mossi e ricci che richiederebbero un'eccessiva manutenzione. Da non sottovalutare poi una delle caratteristiche principali: il boule è un taglio carismatico e per tanto è perfetto su chi ha una personalità eccentrica e frizzante.

Il boule in versione bombata anni'70

La linea classica del boule si ispira ai look degli anni '70: bombato e vaporoso, ricorda la forma di una scodella, da cui il taglio prende letteralmente il nome. Il taglio è leggermente più corto sulla fronte per poi allungarsi dietro la nuca seguendo una linea precisa e rigorosa. Il boule in versione bombata è da portare rigorosamente liscio e viene valorizzato dai colori di capelli tradizionali e naturali, dal castano al biondo.

in foto: Il boule bombato di Evos Parrucchieri

Il nuovo boule: cortissimo e con la frangia

Il boule più trendy dell'estate 2021 è invece in versione ridotta, cortissimo e sfilato. La linea del taglio ricorda quella classica ma è decisamente più netta e geometrica. Nel nuovo boule il volume è totalmente assente, mentre le linee precise sono al centro dell'attenzione: il taglio corto di tendenza per l'estate si porta con la frangia, meglio se asimmetrica e con qualche ciocca ribelle come il look proposto da Cotril.