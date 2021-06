in foto: da sinistra, Salvatore Ferragamo, Kenzo, Fendi

Sta bene a tutte le età, e porta un tocco di dolcezza in ogni look: il lilla è il colore passepartout del momento, una delle tinte di tendenza dell'estate 2021. Più sofisticato del rosa e più delicato del viola, il colore del glicine si adatta perfettamente ad abiti romantici, ad accessori cool e rende chic perfino una semplice t-shirt. Questa tonalità romantica e gentile è apprezzata dalle star e dà il meglio di sé sotto il sole, abbinata a toni neutri come il bianco, il sabbia e il blu denim. Da Fendi a Versace, le passerelle hanno eletto il lilla il colore di tendenza dell'estate: ecco gli accessori e i capi di tendenza a cui ispirarsi per i look delle vacanze.

Il lilla, colore must per l'estate 2021

Dopo un anno di sacrifici e lockdown c'è bisogno di positività: le collezioni per la Primavera/Estate 2021 hanno deciso di puntare tutto sulla "color therapy" per portare un po' di buonumore e leggerezza nel guardaroba grazie a tinte gentili e allegre. Tra queste c'è sicuramente il lilla, protagonista di molte sfilate, da Kenzo a Versace. Fendi, ad esempio, abbina l'abito lilla trasparente al giallo ocra, in un contrasto molto chic.

in foto: sfilata Fendi Primavera/Estate 2021

Versace e Tod's tingono di color lavanda giacche e blazer oversize, mentre N°21 propone una tuta color glicine con applicazioni scintillanti per la sera. Anche Salvatore Ferragamo sceglie il lilla per ingentilire la tuta da lavoro e trasformarla in un capo glamour da portare fino all'aperitivo.

in foto: sfilata Ferragamo Primavera/Estate 2021

Gli abiti e gli accessori lilla di tendenza

Anche se è un colore pastello molto delicato il lilla è meno lezioso del rosa e si presta bene ad abiti bon ton, ma anche a capi sportivi. Anche se le tendenze cambiano velocemente, una borsa lilla è un investimento per le prossime stagioni, perché dà un tocco in più anche all'outfit più basic: jeans e t-shirt bianca. I modelli su cui puntare sono quelli in formato mini, da portare a spalla o a tracolla, come quelli proposti da Trussardi e N°21.

Quest'estate saranno i nostri passi a tingersi di lilla: dai sandali di Emilio Pucci ai mocassini di Seboys, il violetto infatti è il colore più gettonato per le scarpe di tendenza di questa stagione. Il modello più trendy? Sicuramente le mule anni Novanta, i sandali con il tacco e con la punta aperta, proposti da Versace, Malone Souliers e N°21.

in foto: mules Malone Souliers

Il colore lilla dà un tocco in più anche al semplice cappellino da baseball (come quello di Asos) o alla t-shirt basic, come quelle Intimissimi e Uniqlo. L'abbinamento più inaspettato (ma destinato a diventare il must di Ferragosto) è il bikini color lavanda, sfoggiato anche da Giulia De Lellis e da Chiara Ferragni. Un ottimo spunto da cogliere al volo con i saldi estivi!