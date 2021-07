Chiara Ferragni, perline colorate anche sui sandali: tutti vogliono il modello personalizzato Gli accessori con le perline colorate di plastica sono il must have di questa estate! Chiara Ferragni ne è una grande appassionata e da settimane completa i suoi outfit con bijoux di questo tipo, che sembrano appena usciti dal Cioè! Dopo anelli, collane e bracciali è la volta dei sandali personalizzati.

A cura di Giusy Dente

Chiara Ferragni segue il trend delle perline colorate (su collana e sandsali)

Sono tornati di moda gli accessori anni Novanta e Chiara Ferragni ne è forse la fan numero 1! L'influencer da settimane sta completando i suoi outfit estivi con gioiellini di plastica degni di un numero di Cioè, quelli con cui un'intera generazione è cresciuta e a cui tutte le ragazze davano la caccia. Ma non è tutto: adesso le perline colorate hanno fatto capolino anche sui suoi piedi, con un paio di sandali molto originali.

Chiara Ferragni, ragazza anni Novanta

Le perline colorate sono forse il più inatteso ritorno di questa estate! Sembrava ce le fossimo lasciate alle spalle, sembrava fossero destinate a rimanere l'ambitissimo gadget di un numero del Cioè, ma la verità è che chi era ragazzina negli anni Novanta non ha mai smesso di subire il fascino di questi accessori! Difatti, proprio le perline colorate sono il must have di questa estate. Dalle collanine in stile etnico a quelle arricchite con conchiglie fino alle varianti personalizzate e fatte a mano, tutte hanno senza dubbio il vantaggio di dare un'immediata idea di svago e leggerezza, l'ideale per un clima vacanziero. Grandi fan di questa "glossy fashion" sono Bella Hadid e Dua Lipa, coi loro anelli di plastica, gli stessi amatissimi anche da Chiara Ferragni, che infatti segue il trend con bijoux variopinti di ogni tipo.

Chiara Ferragni con la collana di perline

E sembra che abbia contagiato anche suo marito Fedez! Il rapper ha sfoggiato la collana must have dell'estate: un choker personalizzato col nome dei figli, Vittoria e Leone. Niente oro o argento o diamanti: solo plastica e nostalgia anni Novanta, mista ovviamente a un grande amore di papà! La personalizzazione degli accessori è un must anche per la Ferragni, che porta il suo nome e quello dei suoi due bambini su diversi gioielli (alcuni decisamente preziosi e costosi). Mettendo insieme la passione per gli accessori personalizzati e per le perline colorate, è venuto fuori un paio di sandali che ha immediatamente condiviso sui social.

i sandali personalizzati di Chiara Ferragni

I coloratissimi sandali di Chiara Ferragni

Pochi giorni fa Chiara Ferragni aveva mostrato i suoi nuovi sandali personalizzati, coi nomi di Leone e Vittoria. Si trattava di un paio di ciabatte senza tacco, gialle e bianche, firmate Desiena. Il nuovo paio di calzature che ha sfoggiato è molto diverso, anche se ricorda quello gettonatissimo dell'estate scorsa: i sandali flat con pon pon e charms. Stavolta si tratta invece di un paio di sandali flat con lacci bianchi da intrecciare intorno al polpaccio o alla caviglia, ma arricchiti da tante perline colorate di plastica: rieccole, le stesse dei gioiellini! Tra queste, spiccano quelle con le lettere del nome dell'influencer. Il brand Syrenia realizza proprio, a mano e su misura, calzature di questo tipo, personalizzabili in diversi modi. E visto il successo riscosso dalle perline colorate sui bijoux, c'è da aspettarsi che spopoleranno anche ai piedi dei vacanzieri più trendy!