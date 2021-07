Fedez con la collana must-have dell’estate: il choker di plastica è personalizzato con i nomi dei figli Le collane di plastica colorate in pieno stile anni ’90 sono il must-have dell’estate ma, se fino ad oggi erano state indossate solo da donne, ora il trend è stato esteso anche al mondo maschile. A lanciare la mania è stato Fedez, che ne ha sfoggiato un modello choker personalizzato con i nomi dei figli.

A cura di Valeria Paglionico

Se negli scorsi anni a spopolare durante le vacanze erano stati i gioielli di conchiglie, ora le cose sono cambiate e, quando si parla di accessori per l'estate, non si può fare a meno di ispirarsi agli anni '90. I gioielli must-have del momento sono infatti quelli coloratissimi in plastica e perline che sembrano essere usciti dal Cioè. Fino ad oggi a sfoggiarli erano state solo donne famose e influencer, ma nelle ultime ore è arrivato Fedez a rendere la mania genderless. Il rapper ha infatti indossato una originale e variopinta collana choker in pvc ma solo in pochi hanno notato un dettaglio adorabile: l'accessorio del marito di Chiara Ferragni nasconde un omaggio ai figli Vittoria e Leone.

La collana anni '90 di Fedez

Fedez e Chiara Ferragni sono tornati a Milano dopo aver passato un lungo weekend in Puglia e sono stati lieti di riunirsi ai figli, lasciati a casa con nonni e tata Rosalba. Al motto di "niente è più importante della famiglia", i quattro hanno passato la serata insieme e non hanno esitato a documentare tutto sui social. Ad attirare le attenzioni dei fan è stato il rapper, che ha completato il nuovo look casual con l'accessorio must-have dell'estate: la collana con perline e ciondolini di plastica colorata. Se si analizza attentamente il gioiello ispirato agli anni '90, si nota un dettaglio adorabile: i quadratini bianchi sono decorati con le lettere che formano i nomi di Leone e Vittoria, a prova del fatto che Fedez non è solo un papà trendy ma anche super amorevole.

Il choker in pvc colorato diventa un accessorio genderless

Chi ha detto che le collane di plastica in stile anni '90 sono solo per donne? Fedez ha dimostrato per l'ennesima volta che è arrivato il momento di dire addio alle differenze di genere nella moda e, dopo aver spopolato con le sue unghie colorate, ora non ha avuto paura di indossare il coloratissimo must-have dell'estate. Lo ha portato con una semplice t-shirt bianca, così da mettere in risalto le perline variopinte, e non ci ha pensato su due volte a immortalarlo in primo piano all'interno delle Stories. In quanti prenderanno ispirazione da lui, contribuendo a rendere questa mania fashion genderless?