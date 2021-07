Chiara Ferragni dolce mamma: i nuovi sandali sono personalizzati con i nomi di Leone e Vittoria Chiara Ferragni è una mamma amorevole e dolce e, nonostante i continui impegni lavorativi, trova sempre il modo per portare un pezzetto dei figli sempre con sé. L’ultimo look lo dimostra, visto che nasconde un dettaglio personalizzato con i nomi dei piccoli Leone e Vittoria.

A cura di Valeria Paglionico

Chiara Ferragni è diventata mamma per la seconda volta lo scorso marzo, ha messo al mondo la piccola Vittoria e non potrebbe essere più felice. Così come successo con il primogenito Leone, anche la bimba è diventata una vera e propria star dei social fin dalla nascita, basti pensare al fatto che, tra cappellini in stile regina Elisabetta e tutine arcobaleno, le sue foto riescono a guadagnare milioni di like in poche ore. Insomma, ad oggi sembra avere tutte le carte in regola per seguire le orme della mamma influencer. Il dettaglio di stile glamour e adorabile che ha attirato le attenzioni dei fan, però, è stato sfoggiato da Chiara e non poteva che nascondere una dolce dedica ai figli.

Chiara Ferragni, l'accessorio trendy dedicato ai figli

La famiglia è l'assoluta priorità di Chiara Ferragni e, nonostante giri il mondo tra mille impegni professionali, trova sempre il modo per portare un "pezzetto" dei figli con lei. A dimostrarlo è l'ultimo look sfoggiato sui social, un completo per l'estate fresco, colorato e trendy. L'influencer si lasciata immortalare con degli shorts bianchi a vita alta e un crop giallo con i volant sul décolleté, completando il tutto con i sandali a ciabatta senza tacco, uno dei modelli must-have di stagione. Sono gialli e bianchi, sono firmati Desiena e sulla fascia hanno ricamati i nomi di Leone e Vittoria in stampatello. Quante sono le mamme che vogliono ispirarsi a questa idea super glamour?

La borsa a conchiglia di Chiara Ferragni

Nel look estiva di Chiara Ferragni poteva mai mancare la chicca di lusso? È ormai risaputo che l'influencer abbia un'intera collezione di borse Chanel ma solo di recente ha indossato la "nuova arrivata". Si tratta di una tracolla bianca a forma di conchiglia, ha la chiusura a forma di doppia C e la scritta Love tempestata di cristalli sul lato. Quanto costa? Essendo un modello vintage, è possibile trovarla solo sui siti di usato di lusso, dove i prezzi spaziano tra i 6-700 euro, fino ad arrivare agli oltre 2.000 euro. Insomma, a quanto pare le borse da avere in estate devono essere originali, mini e soprattutto a tema vacanze.