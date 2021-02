Gli anni '90 sono tornati e le fashion addicted lo sanno bene, visto che è da diverse stagioni che stanno spopolando gli abiti e gli accessori che andavano di moda in quel preciso periodo storico, dai crop top ai pantaloni a vita bassa, fino ad arrivare agli occhiali mini. Per tutte le nostalgiche arrivano delle buone notizie: la mania del momento è quella di sfoggiare gli iconici anelli in plastica o in resina che erano particolarmente in voga a quei tempi. Si tratta di gioielli coloratissimi, meglio se in toni fluo, che, sebbene all'apparenza sembrino essere usciti dal "Cioè", una volta indossati sono capaci di aggiungere un tocco glamour a ogni tipo di outfit. In quante non potranno fare a meno di ispirarsi ai look anni '90 della star durante la Primavera/Estate 2021?

Come abbinare gli anelli in plastica e resina

I coloratissimi anelli in resina e plastica sono tornati e sono gli accessori must-have del momento. Di sicuro saranno moltissime quelle che già li hanno sfoggiati negli anni '90 ma i modelli rivisitati sono ancora più trendy di quelli del passato. Possono essere in tinta unita, a forma di bocca, decorati con delle catene gold, l'importante è che siano variopinti o magari in toni fluo. Quello che bisogna chiedersi a questo punto è: come abbinarli nel modo giusto? È fondamentale non avere paura di osare, visto che l'ideale è portarli con altri anelli e bracciali, anche se più "classici". Per quanto riguarda gli abiti, invece, sarebbe bene optare per dei completi casual abbastanza basic, ad esempio jeans e t-shirt bianca, così da mettere in risalto gli accessori fancy e briosi.

Le star che hanno seguito il trend

Chi meglio delle star riesce a interpretare in modo super glamour i trend di stagione? Non sorprende, dunque, che siano state proprio loro tra le prime a seguire la mania degli anelli di plastica e resina, sfoggiandone dei modelli originalissimi sui social. C'è Bella Hadid che ne ha abbinati due maxi decorati con dei dettagli metallici, Dua Lipa che ha scelto gli iconici modelli a forma di bocca, l'italianissima Francesca Michielin che li ha resi il dettaglio chiave del suo nuovo stile. Insomma, è chiaro che c'è davvero l'imbarazzo della scelta se ci si vuole ispirare ai look delle celebrities. Il segreto per spopolare? Scegliere una manicure pop e colorata, così da lasciare libero sfogo alla propria creatività.