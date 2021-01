È un periodo di grandi soddisfazioni e cambiamenti per Chiara Ferragni: nonostante passi la maggior parte del suo tempo a casa a causa della pandemia, ha raggiunto moltissimi successi professionali, primo tra tutti il debutto nel settore moda bambino. Come se non bastasse, sta affrontando la gravidanza della sua seconda figlia, che per il momento chiama semplicemente "Baby girl". Sta per entrare nell'ottavo mese di gravidanza, il suo pancione diventa sempre più evidente e, tra ecografie in cui nota delle incredibili somiglianze con Leone e piccole ristrutturazioni in casa, ne approfitta per sfoggiare dei look premaman super glamour. Lo stile della fashion infleuncer in dolce attesa è particolarmente eclettico: se da un lato è spesso cozy tra tute, maglioni over e jeans baggy, dall'altro non rinuncia alla sensualità, osando con maxi scollature, minigonne e abiti fascianti. Ecco tutti i consigli per imitare lo stile premaman della moglie di Fedez.

Chiara Ferragni sexy mamma ma senza tacchi

Chiara Ferragni non ha alcuna intenzione di rinunciare alla sensualità durante la gravidanza e non perde occasione per indossare tubini, minigonne e abiti fascianti che mettono in risalto le forme, da quello con la scollatura profondissima firmato Philosophy di Lorenzo Serafini a quello in color block scelto per Capodanno 2021. Così come successo quando aspettava Leone, anche in questa seconda dolce attesa ha visto il suo seno diventare più florido e, consapevole del fatto che andrà via a fine allattamento, non può fare a meno di esaltarlo con delle maxi scollature audaci. Tra i suoi capi preferiti in gravidanza ci sono anche gli shorts che, sebbene non siano propriamente premaman, le danno la possibilità di lasciare le lunghe gambe in mostra, aggiungendo un dettaglio provocante agli outfit. Complice il lockdown e la necessità di dover rimanere spesso a casa, in questa seconda dolce attesa la Ferragni preferisce non indossare quasi mai i tacchi. Opta per delle scarpe più comode come mocassini Chanel, anfibi Bottega Veneta, sneakers Saint Laurent e stivali con la pelliccia Ugg.

in foto: Chiara Ferragni con i mocassini Chanel

Gravidanza in lockdown: le tute e i maxi cardigan della Ferragni

La pandemia ha lasciato campo libero alla moda leisure, ovvero al trend fatto di tute, leggings e abiti confortevoli ma allo stesso tempo trendy da poter indossare sia in casa che per uscire. Anche Chiara Ferragni ha seguito il trend e, trovandosi in piena gravidanza, ha avuto la possibilità di puntare sulla comodità senza rinunciare allo stile. Maxi felpe della sua Chiara Ferragni Collection, completi di lana oversize come quello in total pink di Something Navy, caldi e avvolgenti cardigan portati come vestito come quello variopinto di Versace: la fashion influencer sta dando moltissime idee alle future mamme come lei che vogliono apparire glamour anche in versione casual. I look cozy si riveleranno perfetti anche per il post parto? Considerando il fatto che dopo la nascita di Leone si mostrava in pubblico solo con delle felpe over, pare proprio di sì.

in foto: La Ferragni col completo over di Something Navy

Chi firma i pantaloni premaman low-cost di Chiara Ferragni

Nonostante la passione per il lusso sfrenato, Chiara Ferragni non disdegna i capi low-cost. Certo, sfoggia Birkin bag che costano quanto una casa, una collana di Bvlgari in oro, diamanti e rubini, degli scintillanti anelli a forma di pantera di Cartier, il cui prezzo è davvero da capogiro, ma, quando si parla di pantaloni, preferisce qualcosa "alla portata di tutti". Sarà perché non vuole dei jeans prettamente premaman o perché semplicemente li trova comodi per la quotidianità, ma la cosa certa è che sta indossando spesso i baggy firmati Zara ispirati agli anni '90. Ne ha di diversi tipi, da quelli in denim a quelli in beige, ad accomunarli c'è sempre il fatto che sono larghi e comodi (e che soprattutto non costano più di una 50ina di euro).

in foto: Chiara Ferragni con i jeans di Zara

Chiara Ferragni e la passione per i look mini-me

Tra le manie più amate da Chiara Ferragni ci sono i look mini-me, ovvero gli outfit coordinati a quelli dei propri figli. Fin da quando è nato Leone non ha resistito alla tentazione di fargli indossare dei capi identici ai suoi, come capitato ad esempio quando era neonato con la t-shirt dei Nirvana, e negli ultimi tempi, complice la maggiore disponibilità di capi abbinati mamma-figlio, lo fa sempre più spesso.

in foto: Il look coordinato a quello di Leone

Come non fare riferimento al maglione coordinato firmato Brused Vintage, decorato con una serie di mini peluche a forma di animale intorno al collo? Leone e Chiara sono apparsi adorabili e, al di là del pullover, hanno abbinato anche gli stivali con la pelliccia. Certo, visto che il primogenito è un maschietto, l'influencer non riesce sempre a riprodurre i suoi look in versione mini ma di certo continuerà a seguire questa mania con la "Baby girl" in arrivo. Quante volte vestirà in coordinato con la figlia? A questo punto non resta che aspettare la nascita della figlia per scoprirlo e per ammirare il suo mini guardaroba che sicuramente sarà extra lusso.