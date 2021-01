Chiara Ferragni non ha mai nascosto la sua passione per il lusso, basti pensare al fatto che in più di un'occasione ha mostrato la sua enorme camera armadio con una stanza dedicata alle borse, una per le scarpe e un'altra ancora per agli abiti. Nelle ultime ore è diventata protagonista di uno shooting fotografico top secret e, anche se ha condiviso un'anteprima del look premaman e sexy in fucsia scintillante che sfoggerà, ha preferito evitare di dare altre anticipazioni. Non ha però resistito alla tentazione di immortalare i suoi nuovi accessori preziosi: fatta eccezione per l'orologio Rolex che aveva già sfoggiato in passato, anelli e borsa sono appena stati aggiunti alla sua immensa collezione. Il dettaglio che vi lascerà senza parole? Il loro prezzo da capogiro.

Gli anelli a forma di pantera di Chiara Ferragni

Ultimamente Chiara Ferragni sembra non riuscire proprio a resistere di fronte a un gioiello tempestato di diamanti e, dopo l'anello a forma di cuore con il grosso smeraldo incastonato e la collana serpente con i rubini, ha aggiunto due nuove "chicche" alla sua collezione. Si tratta di due anelli a forma di pantera, fanno parte della collezione Panthère di Cartier e, sebbene siano due pezzi distinti, lei li ha indossati in coordinato al dito medio.

in foto: Gli anelli della collezione Panthère di Cartier

Il più "economico" è quello in oro giallo con la testa della pantera decorata con i diamanti e gli occhi di smeraldi, il suo prezzo sul sito ufficiale della gioielleria è di 22.000 euro. Il secondo è praticamente identico ma in oro bianco e costa 39.800 euro. Per completare il tutto Chiara ha poi aggiunto il Rolex Daytona Cosmograph in oro bianco con il quadrante nero, lo aveva già indossato in passato in abbinamento al primo look premaman della seconda gravidanza e il suo prezzo è di 35.100 euro.

La Birkin bag da oltre 10mila euro

Poteva mai mancare la borsa extra lusso? Assolutamente no e, in abbinamento ai nuovi gioielli preziosi, la Ferragni non poteva che sfoggiare una Birkin bag di Hermès. Dopo quella in coccodrillo da oltre 100.000 euro e quella vintage indossata agli esordi della carriera, questa volta ha puntato su un modello da 35 cm in pelle martellata color tabacco con la chiusura gold.

in foto: La Birkin bag di Hermès

Essendo un accessorio in edizione limitata prodotto qualche anno fa dalla Maison, è possibile trovarlo sul web solo in versione usata a 10.850 euro ma il prezzo originale sarà stato sicuramente più elevato. Insomma, pare proprio che la fashion influencer preferisca investire in borse Birkin piuttosto che in titoli in borsa e, stando alle stime, non avrebbe potuto fare scelta migliore. A quanto ammonterà il suo intero patrimonio?