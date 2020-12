Chiara Ferragni è incinta, aspetta la sua seconda figlia da Fedez e, come già capitato quando portava in grembo Leone, la gravidanza la rende davvero raggiante. Attualmente è al sesto mese e il pancino è sempre più evidente come dimostrato in una foto ironica condivisa sui social insieme al marito. Nonostante il suo corpo stia cambiando in modo drastico, l'influencer non ha alcuna intenzione di rinunciare alla sensualità. Nelle ultime ore, infatti, per prendere parte a un progetto top secret insieme alle sorelle ha sfoggiato un abito che ha esaltato il seno reso più procace dalla dolce attesa. Al motto di "Scatto tutte le foto che posso con il seno della gravidanza prima che scompaia di nuovo", la Ferragni non può fare a meno di mettere in bella mostra il décolleté procace.

Chiara Ferragni, il sexy look premaman

Nonostante la pandemia e le restrizioni rendano i viaggi in giro per l'Italia difficili, Chiara Ferragni si è concessa qualche giorno fuori Milano. Insieme alla famiglia al completo lo scorso weekend è stata sul Lago di Como ma questa volta non per piacere ma per un progetto lavorativo top secret, probabilmente un film. In una delle serate passate in una location esclusiva ha sfoggiato un look premaman super sexy. Ha infatti indossato un minidress a fiori sui toni del blu e del rosa di Philosophy di Lorenzo Serafini, un modello da oltre 530 euro con le spalline imbottite, la gonna morbida che ha "mascherato" il pancino e una maxi scollatura che ha messo in risalto il seno reso più abbondante dalla gravidanza. Per completare il tutto ha scelto una collana rigida d'oro, degli occhini a cerchio e ha poi tenuto i capelli legati in una coda di cavallo alta. La dolce attesa non la rende forse ancora più bella?

Lo stile di Chiara Ferragni per la seconda gravidanza

Chi ha detto che una donna incinta deve rinunciare alla sua femminilità? Chiara Ferragni ha dimostrato che le future mamme possono essere trendy e sensuali anche quando il pancino comincia a diventare evidente. Così come capitato quando aspettava Leone, anche questa volta la dolce attesa ha reso il suo seno più procace e la cosa la rende super entusiasta, tanto da non esitare a metterlo in risalto con delle scollature profondissime. Abiti di tulle colorati, maglioncini a tema natalizio, shorts di lana ma anche tubini elegantissimi e rigorosi: la fashion influencer non ha modificato affatto il suo stile da quando è cominciata la seconda gravidanza. Del resto, perché dovrebbe farlo se si sente a suo agio? Tra borse di lusso, completi griffati e dettagli iper sexy, la moglie di Fedez in versione futura mamma è più glamour che mai.