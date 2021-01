Chiara Ferragni sta vivendo un momento particolarmente felice della sua vita: oltre ad aver raggiunto innumerevoli successi professionali, debuttando nel mondo della moda bambino, aspetta anche la sua seconda figlia dal marito Fedez. Da pochi giorni è entrata nel settimo mese di gravidanza e non può fare a meno di mettere in mostra il pancione con dei selfie in topless. Il dettaglio a cui non ha alcuna intenzione di rinunciare durante la dolce attesa? La passione per il lusso. Borse iconiche da migliaia di euro, bomber griffati, orologi preziosi, sono solo alcuni degli accessori costosi che ha sfoggiato di recente sui social. Nel periodo natalizio, inoltre, ha aggiunto l'ennesimo prezioso alla sua collezione e, tra diamanti incastonati, oro 24 kt e rubini, il prezzo è davvero da capogiro.

La collana serpente di Chiara Ferragni

Avete visto la nuova collana di Chiara Ferragni, quella a forma di serpente che ha completato i suoi look durante il periodo natalizio? Si tratta di un gioiello firmato Bvlgari, fa parte dell'iconica collezione Serpenti ed è in oro e pietre preziose. È contraddistinta da un girocollo sottile in oro rosa con un pendente che riproduce la testa di serpente con squame esagonali, pavé di diamanti e rubellite a forma di occhi. Qual è il suo prezzo? Sul sito ufficiale della gioielleria viene venduto a 15.200 euro e viene descritto come una "seducente creazione dal design audace e sofisticato". In molti hanno pensato che si trattasse di un regalo di Fedez per Natale ma, considerando il fatto che l'influencer l'ha indossato per la prima volta la mattina del 24 dicembre, si esclude questa possibilità.

in foto: La collana Serpenti di Bvlgari

Chiara Ferragni e la passione per i gioielli di lusso

Non è la prima volta che Chiara Ferragni indossa dei gioielli extra lusso, fin da quando ha raggiunto una certa notorietà sui social ha dimostrato di non poter fare a meno dei preziosi griffati e costosi. Love Bracelet di Cartier, una collana dedicata alla famiglia, un anello a forma di cuore in diamanti e smeraldi: questi sono solo alcune delle "chicche" che fanno parte della collezione dell'influencer.

in foto: Chiara Ferragni con la nuova collana Serpenti

Il più delle volte, però, quando indossa gioielli simili utilizza anche gli hashtag #adv o #SuppliedBy, a prova del fatto che non li ha pagati personalmente ma che le sono stati regalati dai brand in cambio di visibilità. Nel caso della collana Serpenti di Bulgari, però, non è comparsa nessuna sigla nei post condivisi sui social, dunque non si esclude che Chiara si sia fatta un prezioso regalo di Natale. In quante sognano di portare al collo un collier tanto iconico e scintillante?