Il 31 dicembre abbiamo detto definitivamente addio al 2020, anno che ricorderemo senza dubbio per la pandemia che ha afflitto e continua ad affliggere l'umanità. Questo appena trascorso è stato un Capodanno sotto tono, con festeggiamenti sobri, magari in famiglia o con pochi amici intimi. Anche molte star hanno trascorso l'ultimo giorno dell'anno in casa con la famiglia, qualcuna però non ha rinunciato ai viaggi partendo per mete esotiche o di montagna, altre, invece ,hanno trascorso il Capodanno lavorando in televisione, come Elisabetta Gregoraci o Miriam Leone.

Cosa hanno indossato le star italiane per l'ultima notte dell'anno? C'è chi ha scelto un glam look non rinunciando a un abito sexy e a un trucco glitter anche in casa, chi in montagna ha optato per stivali da neve e tute tecniche, chi in televisione ha sfoggiato lunghi abiti da gran sera e chi ha preferito abiti comodi come maglioni oversize e pantofole.

Elisabetta Gregoraci sceglie l'oro a Capodanno

Molte Vip la notte di Capodanno o il primo gennaio hanno lavorato nelle trasmissioni organizzate per festeggiare la vigilia e l'inizio del nuovo anno. Tra queste le concorrenti del GF Vip 2020, andato in onda anche il 31 gennaio. In studio Elisabetta Gregoraci ha scelto di puntare sull'oro indossando un lungo abito da sera scollato e con maxi spacco centrale ricoperto di glitter rose gold firmato Philosophy di Lorenzo Serafini. Al long dress da sera Elisabetta abbina un paio di sandali dorati di Aquazzura che aveva indossato spesso anche nella casa del reality di Canale 5.

in foto: Elisabetta Gregoraci in Philosophy di Lorenzo Serafini

Giulia Salemi con i sandali rossi al GF Vip

Nella casa le concorrenti del GF Vip hanno sfoggiato una serie di abiti glam con lurex, paillettes e applicazioni luccicanti. A catturare l'attenzione è stata senza dubbio Giulia Salemi, con il suo lungo abito strapless del marchio Amen in total black, con corpetto scollato a cuore e foglie argentate ricamate sul tessuto scuro. L'influencer aggiunge un tocco di colore abbinando sandali in velluto rosso di Casadei. Luccicanti paillettes hanno caratterizzato, invece, il look di Cecilia Capriotti, con abito Pronovias e sandali metallic di Jimmy Choo. Paillettes anche per Samantha de Grenet, che ha scelto una luccicante jumpsuit aderente con maxi scollo e pantaloni a zampa.

in foto: Giulia Salemi in Amen

Miriam Leone danza in nero a Capodanno

Tra le star viste in televisione a Capodanno c'è stata anche Miriam Leone, splendida con i suoi abiti griffati sul palco di "Danza con me", lo show d'inizio anno di Roberto Bolle andato in onda su Raiuno. Per l'occasione Miriam Leone ha sfoggiato due splendidi abiti scuri, uno sensuale e total black firmato Versace, uno principesco e romantico con accenti luccicanti di Dior. A completare il tutto preziosi gioielli Bvlgari e scarpe Sergio Rossi.

in foto: Miriam Leone in Versace

Elettra Lamborghini con le scarpe da quasi 1000 euro

Elettra Lamborghini è una delle star che per la fine dell'anno ha scelto una località di montagna e sta trascorrendo le vacanze di Natale e Capodanno in solitaria con il neo sposo Afrojack in una località sciistica di lusso, a Gstaad in Svizzera. Tra un bagno in piscine bollenti e tuffi nella neve, sessioni di fitness in palestra e abbracci romantici col suo amato, Elettra Lamborghini ha festeggiato il Capodanno indossando un lungo abito nero e aderente, con maniche lunghe e profonda scollatura sul seno, ricoperto di micro borchiette metalliche. Ai piedi spuntano sandaletti logati Dolce&Gabbana che costano 745 euro.

in foto: Elettra Lamborghini con sandali Dolce&Gabbana

Chiara Ferragni mostra il pancione con l'abito aderente

Ci sono poi alcune star dello showbiz italiano che hanno scelto di trascorrere gli ultimi giorni dell'anno in casa con la famiglia, tra queste Chiara Ferragni che ha condiviso una foto del make up lucente che ha realizzato da sola a Capodanno e un sexy look con pancione in mostra. L'outfit indossato negli ultimi giorni dell'anno dalla nota influencer è composto con un mini dress aderente in seta blu e verde, con scollatura a cuore, cut sotto il seno, spalline a sbuffo e maniche lunghe. L'abito è del marchio The Bar e costa circa 410 euro.

in foto: Chiara Ferragni in The Bar

Alessia Marcuzzi con il maglione e gli stivali di pitone

Comodo e trendy l'outfit "casalingo" di Alessia Marcuzzi, che indossa un maxi pull morbido nei toni caldi e neutri del beige scuro, abbinato a maxi stivali sauvage pitonati che danno un tocco glamour e di tendenza all'outfit di fine anno. Anche Elena Santarelli ha trascorso il Capodanno a casa con i propri cari, sfoggiando un look total black con hot pants luccicanti e chilometrici tacchi a spillo, salvo poi spogliarsi degli abiti glamour per indossare un comodo pigiama.